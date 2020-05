Città Fiera pronto alla ripartenza

Città Fiera con i suoi 250 negozi torna a essere al servizio dei clienti. Dopo questo lungo periodo in cui solo alcune attività essenziali sono sempre state vicino alla gente, da lunedì 18 maggio si riapre in massima sicurezza e solo dopo aver messo in atto un serio protocollo a tutela dei clienti e dei dipendenti. Si potrà, quindi, tornare a guardare le vetrine in tranquillità. “Siamo da trent'anni al servizio dei cittadini e ora ripartiamo più determinati che mai per portare, come abbiamo sempre cercato di fare, in Friuli Venezia Giulia il meglio dal mondo” ha dichiarato Antonio Maria Bardelli, patron di Città Fiera.

Le misure di prevenzione, a tutela del pubblico e degli operatori, studiate e sviluppate ad hoc con il supporto di Labiotest, azienda del territorio specializzata, mettono in atto sia trattamenti di disinfezione, grazie all'impiego di presidi medico chirurgici, che di sanificazione delle parti più sensibili del centro commerciale. Gli ingressi sono stati dotati di tappeti speciali in grado di disinfettare le suole delle calzature; nello specifico il pubblico in ingresso troverà un tappeto nero impregnato con un disinfettante e un tappeto rosso che avrà la funzione di asciugare le suole.

Tutti pavimenti delle gallerie e dei bagni vengono disinfettati tramite utilizzo di presidi medici chirurgici con funzione anche di detergente, e tutte le altre superfici ad alta frequenza di utilizzo (wc, lavandini, corrimano, maniglie, ecc) sono disinfettate utilizzando prodotti a base alcolica al 70%.

Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo del protocollo che ha coinvolto il trattamento dell’aria (nel rispetto del rapporto ISS covid-19 n. 5/2020): oltre a un trattamento disinfettante delle Uta, l'aria immessa nelle gallerie sarà sanificata con particolari filtri biocidi in grado di decontaminarla in modo da dare la certezza di essere costantemente sanificata e sicura.

È stato inoltre implementata la segnaletica interna e gli avvisi radiofonici per informare il pubblico nel dettaglio di tutte le misure di sicurezza adottate e delle distanze di sicurezza da mantenere. Fondamentale in questa fase sarà la collaborazione attiva di tutta la clientela, il rispetto delle regole diventerà la chiave per tornare alla nostra quotidianità in sicurezza.