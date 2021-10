Si è svolta nei giorni scorsi a Maniago, nella suggestiva cornice della centrale piazza Italia, la cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Reggimento Logistico “Ariete”, in attuazione della decisione assunta all’unanimità dal Consiglio Comunale di Maniago lo scorso 2 agosto, che ha riconosciuto i forti legami tra il reparto degli autieri e la comunità maniaghese e, soprattutto, l’importante contributo fornito alla città durante l’emergenza Covid-19.



Il Sindaco di Maniago, Andrea Carli, ha assegnato l’onorificenza al Comandante del Reggimento Logistico “Ariete”, Colonnello Carlo Tornaboni, alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Generale di Brigata Roberto Banci, Comandante della 132esima Brigata corazzata “Ariete”, da cui in Reggimento Logistico dipende, delle Associazioni d’Arma e di una rappresentanza di studenti degli istituti scolastici del comprensorio maniaghese.



Nel pronunciare la formula del conferimento della cittadinanza onoraria, il Sindaco di Maniago ha motivato il riconoscimento “per il costante impegno nelle operazioni di servizio civile e umanitario in ambito nazionale e internazionale e per il legame di reciproca identificazione tra Reggimento Logistico “Ariete” e comunità di Maniago, divenuto saldo negli anni, grazie ai numerosi momenti di collaborazione fattiva e concreta in occasione di attività ed eventi tenutisi nel territorio, in particolare durante il recente periodo di pandemia da Covid-19, in cui i cittadini maniaghesi hanno potuto apprezzare la concreta vicinanza e lo spirito di servizio del Reggimento Logistico “Ariete” di stanza presso la Caserma Baldassarre di Maniago”.Il Reggimento Logistico “Ariete”, nel difficile periodo della pandemia, ha assicurato, tra le altre cose, il proprio sostegno alla comunità di Maniago, supportando, in particolare, con il proprio personale la gestione del locale Drive-through per l’esecuzione dei tamponi e proseguendo, con l’assistenza alle attività del centro vaccinale, tutt’ora in corso. Il reparto ha inoltre garantito, sempre nel periodo della pandemia, il proprio supporto nelle operazioni di sanificazione di strutture ed edifici pubblici, ove richiesto.Nel corso della cerimonia, che si è svolta nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione imposte dall’attuale emergenza epidemiologica, è stato ricordato anche il Caporal Maggiore Capo Gaetano Tuccillo, effettivo al reparto, rimasto vittima nel 2011 di un attentato durante lo svolgimento di un’attività operativa in Afghanistan.Il Reggimento Logistico “Ariete” è l’unità dell’Esercito deputata al supporto tecnico e logistico della 132esima Brigata corazzata “Ariete”. Fedele al proprio motto “Sempre e meglio”, ha partecipato, con i propri assetti, a tutte le più importanti attività operative e addestrative condotte dall’”Ariete”, in territorio nazionale come all’estero.