CiviBank premia 14 studenti con una borsa di studio

CiviBank premia 14 studenti meritevoli con una borsa di studio previdenziale per i risultati ottenuti durante l’anno scolastico 2020/21. Un premio che riconosce l’impegno e l’eccellenza di studenti delle scuole medie e superiori e dell’università, ma che è anche un’occasione di formazione su un tema importante per il futuro di questi ragazzi. La borsa di studio previdenziale, infatti, include l’apertura di un fondo pensione per ciascuno dei vincitori. Di conseguenza, anche quest’anno la cerimonia di consegna si è svolta a ottobre, Mese dell’Educazione Finanziaria promosso da Edufin. La cerimonia si è svolta il 25 ottobre, in forma online per venire incontro alle necessità degli studenti premiati, che in molti casi studiano già in tutta Italia o all’estero.

I vincitori includono studenti delle scuole superiori di Udine e laureati delle università di Trieste, Udine, Verona, Trento e anche dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: un segno degli interessi variegati e brillanti delle ragazze e dei ragazzi premiati, che dal Friuli Venezia Giulia hanno seguito i propri sogni anche fuori Regione.

La cerimonia, quindi, è stata anche occasione per approfondire il tema della previdenza complementare, spesso poco conosciuta dagli italiani in generale e soprattutto dai giovani. L’obiettivo di CiviBank è proprio invitare i ragazzi ad accrescere le proprie conoscenze di base sui temi finanziari e previdenziali e raggiungere un maggiore benessere finanziario. Un tema particolarmente importante per dei ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro.

“L’educazione finanziaria ed economica è un elemento essenziale per la crescita del Paese e pensiamo che sia necessario introdurla nella scuola dell’obbligo” è stato il commento, durante la cerimonia, di Antonio Barbieri, Responsabile Ufficio Investimenti Previdenziali e Istituzionali di Arca. “Arca Fondi SGR è impegnata costantemente a diffondere la cultura economica e del risparmio tra i ragazzi. CiviBank è l’esempio da seguire perché grazie a queste iniziative efficaci contribuisce in modo tangibile a diffondere la cultura finanziaria”.

“CiviBank, in quanto Società Benefit, ha come fine il bene comune,” ha commentato Alberta Gervasio, Presidente CiviBank. “Nelle grandi incertezze di oggi, conoscere la previdenza complementare e i temi del risparmio è uno strumento importante per questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Queste borse di studio, nate anche grazie alla collaborazione tra la nostra Banca e Arca Fondi, sono un premio per ragazzi capaci e di merito, ma anche un invito a informarsi, a imparare e a fare scelte consapevoli”.