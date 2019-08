Cividale si prepara al Palio di San Donato

Il 23, 24 e 25 agosto Cividale del Friuli festeggerà la XX edizione del Palio di San Donato aprendo le porte della città a tutti i visitatori che desiderano vivere tre giorni di festa in un contesto fuori dall’ordinario. “L’intera città ducale – spiega la vicesindaco Daniela Bernardi – torna indietro nel tempo grazie all’allestimento di ambientazioni trecentesche che ospiteranno una miriade di appuntamenti pronti a soddisfare, anche letteralmente, occhi, gusto e palato di tutti”.

Il Palio di San Donato “ogni anno registra una crescita costante di consensi ed affluenza di pubblico proveniente da tutto il Friuli Venezia Giulia, dalle regioni contermini, da Austria, Germania, Slovenia e Croazia – dichiara la Bernardi che continua spiegando che - è un evento che coinvolge oltre mille volontari al lavoro tutto l’anno; cinque borghi e più di 500 figuranti”. Questi sono i numeri del Palio di San Donato, la festa del Patrono di Cividale del Friuli che trasforma ormai da oltre tanti anni la splendida città friulana, nota per le sua vestigia longobarde patrimonio dell’Unesco, nel suggestivo palcoscenico di un’epoca.

“La novità principale della XX edizione è lo spettacolo itinerante "L'aquila e la spada" basato sulla vita di Marquardo di Randeck – continua la vicesindaco – che si svolgerà in cinque episodi, suddivisi durante le tre giornate, e ogni scena avrà luogo in un borgo storico”.

Da citare anche le visite guidate agli accampamenti e la mostra su "Ildegarda di Bingen: una luce nel Medioevo" allestita presso la Chiesa di santa Maria dei Battuti.

Davvero numerose le compagnie e i gruppi di artisti che si alterneranno “in un programma molto ricco che impegnerà gli artisti e i figuranti in oltre 200 appuntamenti che culmineranno con il tradizionale spettacolo pirotecnico della domenica sera, momento in cui sarà decretato il Borgo vincitore 2019; quest’ultimo riceverà il drappo solenne e lo porterà in trionfo per le vie della città scortato da tamburi e armigeri, accompagnato da nobili e popolani, fino alla chiesa del borgo dove verrà conservato fino al prossimo anno”.