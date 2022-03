Cividale, aperte le preiscrizioni per il Centro Vacanze

Prenderà il via il prossimo 4 luglio l’edizione 2022 del centro vacanze comunale di Cividale che si protrarrà fino al 29 luglio, con proroga in via sperimentale al mese di agosto 2022.



“Abbiamo attivato le preiscrizioni – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Catia Brinis – soprattutto per conoscere i numeri indicativi dei possibili fruitori del servizio in agosto, periodo in cui sarà possibile attivare il centro vacanze solo in presenza di un numero minimo di iscritti. Qualora la richiesta per agosto fosse troppo bassa, organizzeremo comunque un’alternativa al classico centro estivo con un servizio di animazione presso il Centro Giovani di Carraria. Per il mese di luglio, invece, ci aspettiamo una buona risposta dalle famiglie”.



Le iscrizioni saranno aperte a tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. “Per i più piccoli la sede sarà presso la scuola dell’infanzia Liberale mentre per gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado il centro estivo sarà dislocato nella scuola Tomadini di Rualis”. “La frequenza sarà dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, con servizio mensa incluso – continua l’assessore Brinis - per i bambini della scuola dell’infanzia, previa formale richiesta, sarà consentita l’uscita anticipata alle ore 14.00”.



Il programma si preannuncia variegato; sempre l’assessore Brinis spiega che “ci saranno collaborazioni con associazioni sportive, con fattorie didattiche per percorsi green, con musei per percorsi culturali alla scoperta delle bellezze archeologiche e culturali cittadini dall’archeologia ai longobardi alle marionette. Inoltre, verranno proposte le giornate in piscina e le gite giornaliere sul territorio, solo per i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado”.Le famiglie interessate possono quindi presentare la pre-iscrizione all’Ufficio Protocollo (Corso P. d’Aquileia 2) o inviarla a mezzo mail al seguente indirizzo di protocollo: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it entro il 04 aprile. La documentazione è scaricabile dal sitoalla sezione notizie.