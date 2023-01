Cividale apre il cantiere per il Palio di San Donato

In vista della manifestazione estiva più attesa in città, l’Assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Cividale del Friuli propone alla cittadinanza e a tutti gli interessati l'opportunità di prendere parte a una serie di incontri gratuiti, per sviluppare e condividere alcuni aspetti chiave dell'organizzazione e della buona riuscita del Palio di San Donato.

“Costruendo il Palio” inizierà mercoledì 18 gennaio, alle 18, al Teatrino delle Orsoline (via Monastero Maggiore, 44) col primo incontro dal titolo L'anima(zione) del Palio: spettacoli, mostre, concerti, allestimenti didattici, laboratori.

“Si tratta di un appuntamento dedicato agli aspetti artistici del Palio in cui il relatore Luca Altavilla – spiega l’assessore al Turismo ed Eventi Giuseppe Ruolo - introdurrà la tematica dell'animazione dell'evento con interessanti approfondimenti sulla storia dello spettacolo in età medievale; si capirà anche come queste nozioni vengono applicate nell'organizzazione del Palio”.

Un importante spazio sarà dedicato agli interventi del pubblico “che saranno preziosi per chiarire eventuali dubbi, confrontarsi e trarre spunti utili al miglioramento della manifestazione”.

“Saranno organizzati nei prossimi mesi altri appuntamenti – conclude Ruolo - con ulteriori relatori per approfondire sia gli aspetti legati all’artigianato storico, che agli allestimenti, che alla sicurezza”.

L’ingresso all’incontro del 18 gennaio è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni: turismo@cividale.net 0432-710422