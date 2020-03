Cividale, bando per il palazzetto dello sport

L’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli intende affidare in locazione l’unità immobiliare in via Perusini 21, censito al Catasto Terreni al Foglio 9 mappale 207 della complessiva superficie lorda pari a circa mq. 1450,00. “In un’ottica di utilizzo e messa a reddito degli immobili comunali, si è proceduto con la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per i locali attualmente occupati dall’Università della terza età che dovrebbero essere liberati a settembre 2020. Ai locali del primo piano si collegano quelli ancora al grezzo del piano terra” afferma l’Assessore Patrimonio - Mobilità Urbana e Traffico - Innovazione Tecnologica (Smart City) - Affari Generali Flavio Pesante.

In totale quindi lo spazio consta di due piani fuori terra, comprendente al piano primo tre spazi adibiti a palestra e servizi igienici con docce; al piano seminterrato locali con destinazione attività sportiva, allo stato grezzo, da completare. “Gli interessati, infatti, avranno l’onere dell’investimento per il completamento del piano terra, secondo la destinazione urbanistica prevista dall’attuale PRGC. Terminata questa procedura proseguiremo con un ulteriore bando per il bar/ristorante presente nel complesso sportivo” conclude l’Assessore Pesante.

Ai sensi del vigente PRGC nella zona in argomento (zona omogenea S) sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: verde, sport e spettacoli all’aperto. L’unità immobiliare sarà consegnata nello stato di fatto e diritto in cui si trova, comprensiva di allacciamenti per i servizi d’utenza, i relativi oneri di attivazione dei contratti saranno a carico dell’assegnatario.

Saranno a carico dell’assegnatario pure le migliorie, riparazioni, adeguamenti o modifiche, nonché gli allestimenti dei locali e ogni altro adempimento si dovesse rendere necessario ai fini dell’utilizzo degli stessi. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di considerare tali spese, sostenute dal locatario, in conto affitto sulla base di un piano economico-finanziario.

L’immobile sarà concesso in regime di locazione ad uso diverso dall’abitativo, con stipula di contratto avente durata di anni 6 (sei), rinnovabili per egual periodo alla scadenza, con decorrenza indicativa 01/09/2020 e non impegnativa per le parti interessate. Il canone di locazione mensile posto a base della presente procedura è fissato in 4.700 euro.

Possono presentare la manifestazione d’interesse all’assunzione in locazione del bene i soggetti che intendono svolgere attività compatibili con le destinazioni ammesse, che non abbiano maturato nei confronti del Comune di Cividale del Friuli alcun dato di morosità e che dichiarino l’insussistenza di cause di esclusione alla procedura ai sensi della vigente normativa. La manifestazione di interesse dovrà essere deposita presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cividale del Friuli - Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - piano terra, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2020. La medesima dovrà essere inserita, a pena di esclusione, all’interno di una busta chiusa con la dicitura: “Contiene manifestazione d’interesse per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale ubicata in Cividale del Friuli - Via Perusini n. 21 - Compendio Palasport.

La manifestazione d’interesse dovrà contenere i dati anagrafici e i recapiti del soggetto, l’importo del canone mensile offerto, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione alla procedura in oggetto, sulla base del modello allegato al presente bando. Non sono ammesse offerte in ribasso, a pena di esclusione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenute esigenze istituzionali, mancata rispondenza all’interesse pubblico della destinazione d’uso dell’immobile o laddove, dal tipo di utilizzo, possano derivare pregiudizi all’immagine della città.

Informazioni e copia del presente bando possono essere richieste al Comune di Cividale del Friuli - U.O. Manutenzioni/Patrimonio/Protezione Civile - tel. 0432/710453 - email manutenzione@cividale.net, oppure direttamente presso l’Ufficio Patrimonio - Corso Paolino d’Aquileia n. 2 - primo piano, nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (mercoledì chiuso), lunedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00.