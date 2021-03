Cividale, contatto diretto con i cittadini

Il Comune di Cividale del Friuli ha adottato un sistema avanzato di comunicazione per la diramazione di messaggi di allerta (ad es. per ordinanze relative al Covid, Allerta Meteo della Protezione Civile Regionale, modifiche alla viabilità ecc.) e di avvisi/informazioni istituzionali (eventi, manifestazioni, iniziative varie).

“Si tratta di un sistema telefonico di comunicazione di massa che ci collegherà in modo ancora più concreto coi cittadini – spiegano il sindaco Daniela Bernardi e il vice sindaco Roberto Novelli - potendo contattarli uno ad uno in caso di necessità”.



“Il sistema, infatti, permette all’Amministrazione Comunale di inviare sul telefono fisso dei cividalesi i nostri messaggi vocali registrati – spiega Novelli che ha seguito la pratica e che ha fatto realizzare un volantino informativo sul servizio in distribuzione in questi giorni a tutte le famiglie della città. Un esempio: immaginiamo che contemporaneamente squillino migliaia di telefoni fissi e il Sindaco possa informare immediatamente tutti i cittadini di un rischio allagamento, di una momentanea sospensione del servizio idrico oppure dell’interdizione al traffico di alcune strade.



“Il sistema ci permetterà di avvisare anche solo parte dei cittadini, ad esempio i residenti di una frazione o di alcune vie in caso di lavori o di emergenze relative solo a dette zone, nonchè di inoltrare il vocale anche sui telefoni mobili”.“Invitiamo caldamente i cittadini – continua Novelli - ad attivare la funzione che permette di ricevere le chiamate anche sul cellulare; è sufficiente collegarsi al sito www.cividaledelfriuli.sindacincontatto.it, nella sezione servizi on-line. Ormai il cellulare è lo strumento privilegiato di comunicazione di noi tutti e, pertanto, più persone saranno collegate al sistema e maggiore sarà la nostra azione, capillare ma non invasiva, di comunicazione”.Con il servizio Sindaci in contatto 2.0 “l’Amministrazione Comunale sperimenta quindi una nuova opportunità di comunicazione, facilitata e pensata anche per le fasce di cittadini, come ad esempio gli anziani, non avvezze al mondo digitale e, per questo motivo, spesso escluse dalle informazioni sui servizi e sulle emergenze” conclude il vice sindaco Roberto Novelli.