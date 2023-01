Cividale e Gemona, Epifania nel segno della tradizione

A Cividale e a Gemona, l'Epifania è nel segno della tradizione. La cittadina longobarda ha ospitato la suggestiva cerimonia della Messa dello Spadone, rito solenne nel Duomo cittadino. A seguire, la Rievocazione storica dell’entrata del Patriarca Marquardo von Randeck avvenuta a Cividale nel 1366.

Cividale rievoca i 657 anni di uno dei riti liturgici più singolari del mondo cattolico, la Messa solenne detta "dello Spadone". Il particolare rito liturgico prevede che il Diacono saluti i fedeli impugnando con la mano destra la spada e con la sinistra l'Evangeliario (simboli del potere temporale e spirituale del Patriarca).

Nel tempo, diversi storici hanno cercato di svelare il mistero che avvolge quest’antica cerimonia con diverse interpretazioni: la tesi più accreditata attribuisce alla cerimonia il doppio significato liturgico e politico, in quanto celebrata dal Patriarca all’atto del suo insediamento.

A conclusione della messa, come avviene ormai da oltre 30 anni (con uno stop negli ultimi due anni causa pandemia), centinaia di figuranti in costume storico hanno rievocato l’entrata a Cividale di Marquardo von Randeck. La comunità ha acclto il Patriarca, entrato da Porta San Pietro accompagnato dai Ministeriali Maggiori a cavallo, proseguendo lungo via Silvio Pellico, piazza Foro Giulio Cesare, Largo Boiani e piazza Duomo dove è iniziato l’atteso cerimoniale in cui il Patriarca riceve gli omaggi quale capo spirituale e temporale del territorio.

Nel pomeriggio la festa prosegue con le attività di animazione medievale: dalle 14 fino alle 16.30 circa, piazza Duomo ospita lo spettacolo “Le rime antiche sparse” con Messer Lurinett, la musica medievale con Barbecocul e Cencia Timp, i duelli di armeggio medievale a cura della Compagnia Guarneri d’Urslingen, mangiafuoco e giullarate con Gallistriones, rullate dei Tamburi medioevali di Cividale del Friuli; la manifestazione medievale si chiuderà con il corteo dei gruppi storici di Cividale del Friuli.

Qui l'ordinanza con le disposizioni per la viabilità.

A Gemona, nel rispetto della storia locale, Comune, Pieve Arcipretale e Pro Glemona vogliono confermare e dare nuovo lustro all’antica tradizione. L’edizione 2023 della Messa del Tallero ha preso il via già giovedì 5 con la sfilata delle borgate lungo la medievale via Bini per recarsi in Duomo per la benedizione dei gonfaloni e la Solenne Benedizione del Sale e dell’Acqua.

Venerdì 6 dame, conti, cavalieri, armigeri e popolani sono stati i protagonisti della sfilata della Messa del Tallero, una delle manifestazioni più significative dell’Epifania. I cortei storici hanno accompagnato il Sindaco Roberto Revelant fino all’imponente Duomo di Santa Maria Assunta, dove si è celebrata la Messa. Durante la celebrazione tutta la Comunità offre alla Chiesa, nelle mani dell’Arciprete monsignor Valentino Costante, un dono concreto: un tallero d’argento. La consegna nelle mani del Capitano del Popolo, presso la Loggia del Municipio, il saluto ai gonfaloni e l’animazione medioevale sono un ulteriore motivo d'interesse per gli amanti del periodo medievale e per gli appassionati di questa secolare tradizione.

"La Regione ha raccolto l'appello dell'arciprete di Gemona affinché il tesoro dei lacunari di Pomponio Amalteo riveda la luce: stiamo lavorando già affinché alla prossima Epifania questo patrimonio di storia e bellezza ritorni nella piena disponibilità e fruizione della comunità gemonese, regionale e non solo nella rinnovata sede di Palazzo Scarpa". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della cerimonia della Messa del Tallero.

In occasione del prossimo 50esimomo del terremoto, che vide proprio l'epicentro a Gemona, monsignor Costante ha rivolto alle istituzioni nel corso dell'omelia della cerimonia solenne un auspicio semplice e diretto: il recupero del tesoro prezioso rappresentato dai 36 cassettoni cinquecenteschi dipinti dal maestro allievo del Pordenone e il loro collocamento in una sede idonea alla loro piena fruizione.

"La Regione - ha ricordato Zilli - ha già investito oltre un milione di euro per il recupero di Palazzo Scarpa e assieme alle risorse donate dalla famiglia Fantoni il progetto per renderlo sede dell'Università si sta avviando: di concerto con l'Amministrazione comunale e la Soprintendenza il compendio del palazzo è stato individuato come la migliore sede per allocare il meraviglioso tesoro rappresentato dai lacunari".

Particolarmente partecipata la cerimonia solenne che è stata celebrata al termine del corteo con centinaia di figuranti in abito medievale partiti da palazzo Elti con in testa i rappresentanti delle istituzioni e il piccolo paggio – quest'anno una bambina - che ha recato la moneta simbolo dello scambio di alleanza.

"Da Gemona - ha commentato l'assessore a margine della cerimonia - parte un messaggio di gioia e fiducia verso per il nuovo anno 2023: la fiducia si suggella in questa alleanza e collaborazione tra le varie anime della comunità che viene celebrata in questo rito dalla tradizione antica. Fondamentale per noi amministratori è cogliere gli insegnamenti e riscoprire le radici comuni perché sono linfa per tutte attività e iniziative che vogliamo programmare in questa nuova annualità per tutta la regione".

Al termine della cerimonia in Duomo fuori nel sagrato erano presenti rappresentanti dei comitati per la salvaguardia dell'ospedale di Gemona con picchetti e striscioni. "Sta nel ruolo dei comitati - ha commentato in proposito Zilli - raccogliere le istanze dei cittadini per proposte a situazioni di criticità e per questo impegno a segnalarle vanno ringraziati: mi auguro però non si voglia strumentalizzare una situazione perché gli impegni assunti dall'Amministrazione regionale sono contenuti in una legge approvata dal Consiglio regionale in questa legislatura e seguiti da finanziamenti importanti. Si tratta di risorse che garantiscono il potenziamento del nosocomio gemonese annunciato dal presidente Fedriga fin dall'inizio della legislatura e che è stato rallentato solo a causa della pandemia: il Punto di primo intervento riaprirà, come reso noto dal vicegovernatore Riccardi, nelle prossime settimane - ha ribadito l'assessore - e proseguiranno tutti gli investimenti che abbiamo previsto per il polo di riabilitazione cardiochirurgica con il Gervasutta. Sullo sfondo, inoltre, è evidente a tutti che il problema della carenza di personale, emerso nella sua urgenza durante la pandemia in tutta la regione, deve trovare soluzione a livello nazionale".

Dalle 18, l'associazione Taboga 13 organizza il Medili Epifanico con la rappresentazione dell'arrivo dei Re Magi e l'adorazione al Bambin Gesù.