Cividale, il Ponte del Diavolo sarà ripulito

Uno dei simboli più conosciuti della città di Cividale del Friuli, il Ponte del Diavolo, sarà presto oggetto di una manutenzione straordinaria. “Con recente deliberazione la giunta ha approvato un intervento di recupero degli elementi in calcestruzzo del Ponte del Diavolo – spiega Giuseppe Ruolo Assessore comunale ai Lavori Pubblici - per pulire e conseguentemente conservare le parti degradate in calcestruzzo”.

Sospeso sul fiume Natisone, in pieno centro storico e incluso tra i Beni Culturali ed Architettonici della Provincia di Udine e sottoposto a tutela, “il Ponte del Diavolo sarà oggetto di una operazione che non ne altererà l’aspetto esterno e che non prevede lavorazioni invasive”.

“Le fasi principali dell’intervento sono essenzialmente due – continua Ruolo che spiega - la fase preliminare comprenderà la pulizia delle superfici e il trattamento delle armature, la fase di ripristino ricostruirà volumentricamente i calcestruzzi”.

Le opere previste seguiranno uno specifico ciclo lavorativo: “La pulitura di superfici ed elementi in calcestruzzo sarà effettuata mediante idrolavaggio ad alta pressione eseguito con idropulitrice al fine di rimuovere lo sporco, lo smog, le concrezioni e le incrostazioni depositatosi nel corso degli anni il tutto previa esecuzione dei necessari saggi necessari alla scelta dei prodotti e pressione da impiegare affinchè la lavorazione non danneggi il manufatto. Seguirà il ripristino della funzionalità delle armature affioranti con lavorazioni quali la spazzolatura a mano e/o meccanica, atta a rimuovere ed asportare ossidazioni, aggressivi chimici, eventuali residui di oli, grassi, sporco e in generale qualsiasi altro materiale contaminante”.

L’intervento avrà un costo di 55.000 euro, a carico del bilancio comunale.