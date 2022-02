Cividale, lavori di efficientamento energetico per le scuole

Vari ed importanti i lavori di efficientamento energetico avviati e realizzati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cividale del Friuli negli edifici scolastici.



“L’amministrazione è particolarmente attiva ed attenta alla messa a norma degli spazi scolastici comunali come testimoniano i lavori già attuati in questi ultimi anni nelle materne di Sanguarzo, Gagliano e alla “Podrecca”, come pure nella primaria Alessandro Manzoni dove, dopo aver effettuato gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento anti-sismico, nel 2021 si sono conclusi anche i lavori di adeguamento anti-sismico della palestra” - dichiara l’assessore Giuseppe Ruolo.



“Nella palestra della Manzoni sono stati sostituiti i serramenti, si è proceduto all’automazione dei nuovi infissi e all’acquisto di nuovi complementi d’arredo – continua Ruolo – inoltre da marzo partiranno i lavori per il cappotto esterno della palestra”.



Altro istituto interessato dai lavori di efficientamento energetico è la scuola dell’infanzia di Sanguarzo “dove i termoconvettori sono stati sostituiti con radiatori nuovi per una spesa di 24.000 euro di fondi propri del bilancio comunale”.