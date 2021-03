Cividale, parcheggi gratuiti e senza limiti di orario

Il Comune di Cividale del Friuli, con ordinanza sindacale, ha disposto la gratuità per la sosta negli stalli blu fino al giorno 6 aprile prossimo.



In particolare il provvedimento prevede, su tutto il territorio comunale, la sospensione temporanea dell'applicazione della tariffa per la sosta veicolare in tutte le citate “aree blu“ (sosta libera senza pagamento del ticket e senza limitazioni orarie); la sospensione temporanea, “in deroga “ai provvedimenti della regolamentazione della circolazione vigenti, della sosta regolamentata mediante “ disco orario “ e pertanto la sosta libera senza limitazioni di tempo in tutte le aree / stalli di sosta ( stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale bianca );

che gli abbonamenti per la sosta nelle “aree blu “attivi nel periodo temporale compreso tra il 30 marzo e il 6 aprile vengano automaticamente prorogati di validità per un uguale periodo temporale a decorrere dalla data della loro scadenza.