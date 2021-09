Cividale, tutto pronto per un anno scolastico innovativo

Si preannuncia un inizio di anno scolastico innovativo sotto molti aspetti a cominciare dalle modalità di accesso e pagamento dei servizi scolastici comunali di Cividale del Friuli.



Lo comunica l’assessore all’Istruzione del Comune, Rita Cozzi: “Abbiamo già inoltrato una circolare ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado i cui servizi sono gestiti dal Comune per informare che dovranno essere effettuate on line le iscrizioni ai servizi di pre-accoglienza alle scuole primarie, trasporto scolastico a mezzo scuolabus per le scuole dell’infanzia e primarie e mensa scolastica dall’infanzia alla secondaria di I grado”.

Previsto un webinar in diretta sul canale youtube del Comune di Cividale del Friuli mercoledì 8 settembre alle ore 17.30 durante il quale un funzionario dell’Insiel illustrerà le modalità di utilizzo del Programma Servizi Scolastici.