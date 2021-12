Cividale vara il Bonus sport

Per la stagione sportiva 2021/2022 il Comune di Cividale del Friuli comunica di aver confermato l’attivazione del Bonus Sport. “Si tratta di un bonus di 50 euro - spiegano l’assessore alle politiche sociali Catia Brinis e l’assessore allo Sport Giuseppe Ruolo - per ogni figlio iscritto ad attività sportive per la stagione in corso, a favore delle famiglie titolari di Carta Famiglia, con figli fino ai 13 anni”.

“L’Amministrazione ha ritenuto opportuno, infatti, cercare di sostenere le famiglie che, nonostante il periodo pandemico, hanno iscritto i ragazzi alle varie attività sportivo-motorie” specifica la Brinis.

Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune www.cividale.net e deve essere consegnato entro il 27 dicembre al Protocollo del Comune di Cividale del Friuli.