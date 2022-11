Civiform inaugura il Visual Lab di Cividale

Civiform inaugura nella sede di Cividale Visual Lab, un nuovo spazio multi-laboratoriale interamente dedicato alla fotografia, video e post produzione visualFX. Con un importante cofinanziamento della Fondazione Friuli ha potuto realizzare i nuovi locali destinati a formare i professionisti di Grafica, Fotografia e Videografia.

L’ammodernamento consiste nella ristrutturazione di vecchi locali e nella realizzazione di una struttura integrata che permetterà lo svolgimento dei corsi secondo una metodologia didattica innovativa. Ne sono nati due ampi laboratori per realizzare set fotografici e seguire progettazione e post produzione. Uno spazio strutturato flessibilmente con cinque set diversi per still-life, ritratto in primo piano, ritratti a figura intera, green screen e lezioni frontali/dimostrative. Il Visual Lab è stato completato con un nuovo sistema di illuminazione a led con vari punti di accensione funzionali alle diverse esigenze e la presenza, oltre a flash, fondali, sedute mobili e modulari e proiettori, di tende frangisole e oscuranti per un perfetto controllo della luce.

Il laboratorio didattico è stato allestito con 24 postazioni IMAC 24” M1 di nuova generazione, la miglior strumentazione possibile per progettare prodotti editoriali multimediali con software professionali come Adobe Creative Suite e DaVinci Resolve. “Dal punto di vista didattico, ciò permette di sperimentare numerose situazioni in cui realizzare fotografie e video digitali, oltre a garantire la possibilità di far lavorare contemporaneamente più sottogruppi di allievi”, ha spiegato Giuliano Michelini, art director e da oltre 20 anni consulente e docente di grafica e design al Civiform.

“Il supporto della Fondazione, da sempre sensibile a progetti a sostegno dell’educazione e della formazione, ci ha permesso di mettere a disposizione di giovani e adulti spazi adeguati e le migliori tecnologie”, ha sottolineato il Presidente Civiform Gianpaolo Zamparo, ricordando che “Civiform, pur in un momento storico delicato, continua a puntare sull’innovazione di corsi e attrezzature con l’obiettivo di offrire opportunità formative all’avanguardia e attente alle richieste delle aziende”.

Il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini ha dichiarato: “Da sempre all’avanguardia nella realizzazione di progetti che mirano alla costruzione delle migliori competenze trasversali dello studente grazie all’utilizzo di strumentazioni di nuova generazione, il Civiform mette a segno un altro progetto vincente, che si avvale della modalità didattica del learning by doing, capace di rendere la scuola altamente professionalizzante e incisivamente orientata al mondo del lavoro".

All’inaugurazione sono intervenuti anche il vicesindaco Roberto Novelli e l’assessore Politiche sociali e giovanili - Pari Opportunità Catia Brinis in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cividale. Roberto Novelli ha sottolineato che “Civiform è un pezzo della storia del lavoro di questa regione e iniziative come questa sono tasselli fondamentali per allineare formazione e mondo del lavoro, soprattutto in una fase storica complessa come quella attuale”.