Civiform, scuola aperta per tutti gli indecisi

L’anno scolastico sta per finire, ma molti sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie. Altri, ancora, stanno pensando di cambiare percorso scolastico, magari scegliendo profili più vicini alle attitudini manuali.

E' questo il momento giusto per assecondare la propria passione e scegliere la formazione professionale: al Civiform iscrizioni sempre aperte fino a esaurimento posti, e la possibilità di richiedere un orientamento dedicato per chi è ancora incerto tra le tante opzioni possibili.

Per loro, e per tutti gli interessati, la possibilità di saperne di più durante un appuntamento aggiuntivo di Scuola Aperta, in programma nel pomeriggio di sabato 21 maggio. Dalle 14 alle 18 il Centro di viale Gemona sarà a disposizione per far conoscere staff, laboratori e modalità didattica.

Ragazzi e famiglie potranno scoprire come si diventa cuoco, cameriere di sala e bar, panettiere pasticcere gelatiere, estetista, acconciatore, installatore di impianti elettrici civili e industriali, grafico digitale e – novità del prossimo anno formativo - Addetto ai sistemi informatici, digitali e web. Il corso formerà esperti della gestione dei sistemi informativi di un’organizzazione: chi, insomma, garantisce assistenza e manutenzione di pc e sistemi informatici e si occupa di risolvere i problemi di hardware e software.Si tratta di una figura altamente richiesta da software house, centri di elaborazione dati, imprese che si occupano di clouding e connettività, società che forniscono supporto tecnico e servizi di outsourcing informatico, negozi di assistenza e fornitura informatica, società di comunicazione, passando per aziende artigiane, studi professionali e imprese di ogni ambito: l'uso della tecnologia, infatti, è sempre più essenziale per le aziende ed è ormai indispensabile avere uno specialista nello staff senza doversi rivolgere all’esterno.

Come gli altri corsi, anche questo sarà caratterizzato da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e, alla fine dei 3 anni, si consegue una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore: l’istruzione e formazione professionale, infatti, lascia liberi di coltivare il talento e le attitudini manuali senza precludersi la possibilità di reinserirsi con soddisfazione nel sistema scolastico.

Non mancano poi i servizi aggiuntivi, come i trasporti dedicati da/per Civiform e un’equipe psico-pedagogica che offre ascolto e sostegno e affianca i ragazzi più fragili durante le attività scolastiche. Attenzione alla crescita professionale, dunque, una anche umana, grazie a Scuola in Regola, progetto educativo premiante che punta al benessere a scuola valorizzando eccellenza, stile e motivazione, competenze sempre più richieste anche dal mondo del lavoro.

I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione all'interno di Effe.Pi, associazione incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite.

Per accedere a Scuola Aperta è richiesta la prenotazione registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria allo 0432-705811.