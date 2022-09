Claut, fondi e borse di studio per la scuola

Il nuovo anno scolastico è appena cominciato e il Comune di Claut si è fatto trovare pronto, istituendo una serie di fondi per facilitare l’accesso all’istruzione e premiare gli alunni meritevoli.

Oltre ad aver confermato il contributo maggiorato per il sostegno all’acquisto dei libri di testo e abbonamenti per il trasporto pubblico, ci sono due importanti novità rispetto allo scorso anno: un contributo per la mensa scolastica per il secondo figlio e un premio per gli studenti che hanno concluso con merito le scuole superiori nel 2022 o che hanno ottenuto una laurea triennale o magistrale nel 2021.

Per coloro che hanno conseguito la maturità con un punteggio tra l’85 e il 95 il premio previsto è di 100 euro, che salgono a 150 per chi si è diplomato con più di 95 punti. Coloro che si sono laureati in una triennale con più di 105 hanno diritto anch’essi a cento euro, mentre chi ha conseguito una laurea a ciclo unico o specialistica verrà ripagato con 200 euro.

I contributi previsti dalla Carta scuola comprendono testi scolastici gratuiti per la scuola primaria, 170 euro per la prima media e 120 euro per la seconda e la terza. Il contributo per l’abbattimento del costo dei testi e degli altri sussidi scolastici per le scuole superiori ammonta a 180 euro per la prima (120 se l’alunno è ripetente) e 130 dalla seconda alla quinta.

Sono previsti anche dei fondi per abbattere i costi relativi al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole superiori: si tratta di 150, 200 o 250 euro rispettivamente per chi deve percorrere meno di 40, meno di 80 o più di 80 chilometri per raggiungere il proprio istituto.

E' stato deciso inoltre un contributo per la mensa scolastica destinato ad ogni nucleo familiare residente a Claut: mentre l’anno scorso i fondi erano destinati solo al terzo figlio, quest’anno anche il secondo figlio che usufruisce del servizio mensa darà alla famiglia la possibilità di richiedere 100 euro.

Per i contributi, a eccezione dei premi per gli studenti meritevoli, è necessario il possesso di Isee non superiore a 35 mila euro, valido alla data dell’avviso di concessione, che dovrà essere allegato alla domanda.

“Facilitare l’accesso all’istruzione è uno dei compiti più importanti che abbiamo come amministratori di un piccolo comune montano” ha commentato l’assessora Chiara Barzan. “Non possiamo permettere che la nostra posizione decentrata e la difficoltà del vivere in montagna mettano i bastoni tra le ruote al futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Per questo, oltre a sostenere le famiglie meno abbienti, abbiamo anche voluto premiare gli studenti e le studentesse più meritevoli, per i quali studiare da Claut non è un freno ma una ricchezza”.

Le domande di contributo, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 14 ottobre presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Claut in orario di apertura degli uffici, oppure inviate via pec all’indirizzo comune.claut@certgov.fvg.it.

Per ulteriori informazioni, le condizioni di accesso e i modelli per la presentazione della domanda è possibile visitare il sito del comune al link