Claut ricorda Angelo Lorenzi

Andrà in scena domani, domenica 11 settembre, la prima edizione del Memorial Angelo Lorenzi “Ciche” - Torneo Vecchie Glorie, che vedrà diverse squadre di calciatori over 40 affrontarsi a Claut sui campetti di calcio a cinque dell’area sportiva dietro al bar New Tre Pini, gestito proprio da Laura, la figlia di Angelo. È prevista una pasta in omaggio per tutti i giocatori e tantissima musica per intrattenere pubblico e atleti.

Il torneo è dedicato ad Angelo Lorenzi, scomparso cinque anni fa, arbitro di calcio molto noto e amato dalla comunità della valle. Di origine milanese, aveva sposato una clautana e aveva trascorso in Valcellina innumerevoli estati. Pur non essendo arrivato fino in serie A a causa di un problema fisico che ne aveva rallentato la carriera era un arbitro di grande esperienza e aveva arbitrato anche a Milanello. La prima partita è prevista per le 9.30, e il torneo si concluderà nel tardo pomeriggio.

Nel frattempo, il centro visite del Parco naturale delle Dolomiti Friulane ospita, in attesa del Congresso regionale di speleologia atteso per il 24 e il 25 settembre, una mostra realizzata con una selezione delle immagini presentate al concorso fotografico “Le grotte e l’acqua” a cura del CAI regionale. L’esposizione è organizzata dalla Federazione speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio di Società speleologica italiana ETS e CAI - Club alpino italiano.