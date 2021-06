Clauzetto ricorda il Comandante Daniel e i partigiani sovietici morti in Friuli

Domenica 6 giugno alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa di San Giacomo a Clauzetto, avrà luogo l'annuale cerimonia ricordo dei partigiani sovietici caduti in Friuli, con particolare riferimento alla figura di Danijl Avdeev Varfolomeevic, il Comandante Daniel, nato a Noviki Vologodskaia il 21 dicembre 1917, caduto in località San Francesco di Vito d'Asio (PN) l’11 novembre 1944, ufficiale sovietico, Medaglia d’oro della Repubblica italiana al valor militare. Fuggito dai lager tedeschi con altri compatrioti, arrivato in Friuli si aggregò al battaglione garibaldino "Matteotti". Comandante del battaglione "Stalin", composto da russi e polacchi, cadde in Val D'Arzino nel novembre del 1944 tentando di arginare l'offensiva nazifascista per permettere lo sganciamento delle formazioni partigiane verso la Val Tramontina.



L'iniziativa, organizzata dai Comitati Provinciali dell'ANPI di Udine e Pordenone, gode del patrocinio dei Comuni di Clauzetto, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito D'Asio, e vedrà la partecipazione del gruppo russofono "Gioventù in Movimento".



PROGRAMMA

ORE 15.00 : Clauzetto (PN) : raduno sul sagrato della Chiesa di San Giacomoadiacente alla tomba di Danijl Avdeev.

Deposizione delle corone d'alloro da parte delle Autorità e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

Saluto del Sindaco di Clauzetto, Flavio Del Missier

Orazione Ufficiale di Francesco Franz dell'Anpi Spilimberghese

Interverrà il coro Anpi di Pordenone che proporrà canti partigiani

I Signori Sindaci sono gentilmente pregati di intervenire con la fascia tricolore e il gonfalone comunale.