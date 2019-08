Cler Bosco è Miss Sport Fvg

Diciotto concorrenti si sono date appuntamento all’Aquasplash di Lignano Sabbiadoro per la finale regionale di Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Tra giochi d’acqua, scivoli colorati e piscine del parco acquatico lignanese, Cler Bosco di Trieste è riuscita ad imporsi sulle candidate, ottenendo così la vittoria che le consente di accedere alle prefinali nazionali dell’ottantesima edizione di Miss Italia.

Cler ha 21 anni, è una ballerina professionista, insegna danza alle bambine e spesso partecipa a produzioni teatrali. Per lei si tratta di un ritorno a Miss Italia in quanto partecipò già nel 2017; ha deciso di ripartecipare in quanto ritiene questo concorso la più grande e prestigiosa vetrina per una ragazza che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo; il suo sogno, sarebbe infatti quello di poter far parte di un corpo di ballo in maniera permanente.

L’incoronazione è avvenuta al termine di un piacevole spettacolo, presentato da Michele Cupitò, organizzato dalla direzione del parco con la regia di Paola Rizzotti.

Proseguono quindi le finali regionali in Friuli Venezia Giulia; questo il calendario: domenica 11 (ore 21) sul Lungolago di Barcis si eleggerà Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, mentre giovedì 22 agosto (ore 21.30), al Centro Congressi Kursaal di Lignano saranno proclamate Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Cinema Friuli Venezia Giulia.

Le prefinali nazionali di Miss Italia si svolgeranno a Mestre (Museo M9) e Venezia a partire dal 26 agosto; il 6 settembre, su Rai Uno, si terrà a Jesolo la finale nazionale con ben 80 Miss!

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.