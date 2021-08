Clima impazzito e noi senza 'ombrello'

I cambiamenti climatici sono una difficile realtà con la quale fare i conti e gli eventi estremi si susseguono sempre più ricorrenti. La nostra regione è tra i territori più a rischio e non soltanto per l’elevata sismicità, ma pure per eventi alluvionali e fenomeni meteo sempre più estremi tra trombe d’aria, scariche temporalesche e grandinate. Parliamo di danni per centinaia di milioni di euro solo nell’ultimo quinquennio, senza dimenticare le disastrose alluvioni che hanno colpito a più riprese il Fvg nel nuovo secolo, prima fra tutte quella della Val Canale nel 2003. Eppure, quando si tratta di assicurarci sui danni alle nostre abitazioni, siamo ancora recalcitranti.



Lo conferma Stefano Miani, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari dell’università di Udine: “In generale il mondo assicurativo italiano nel settore danni è a livello di Paese sotto sviluppato. L’incidenza dei premi pro capite o rispetto al Pil è molto più bassa di qualsiasi altro Paese europeo. Da noi ci si assicura per la macchina o sulla vita magari a fini di investimento. Di converso, il mercato assicurativo non si è mai prodigato molto nello sviluppare certi strumenti accontentandosi di lavorare nelle gestioni prima indicate. La situazione è un po’ più evoluta se parliamo di imprese”.



IL RUOLO DELLO STATO

AUMENTA IL RISCHIO

CINQUE ANNI DI DISASTRI

- Questa scarsa attenzione è influenzata da un fattore determinante: “Siamo in ritardo culturalmente - conferma l’esperto - perché o sottovalutiamo il rischio, oppure lo corriamo volutamente piuttosto che spendere soldi per tutelarsi. Poi quando uno viene scottato ci ripensa. A pesare molto è il ruolo dell’intervento pubblico. Probabilmente da noi è diffusa la percezione che, comunque vada, Stato, Regione o Comune prima o poi vengano incontro, ma si tratta di un fattore tutt’altro che scontato perché non esiste alcun obbligo in tal senso, ma d’altro canto la politica ha fatto ben poco per cambiare direzione. In passato avevano proposto che i Comuni riservassero una parte dell’Ici riscossa al finanziamento di una polizza nazionale di copertura sui danni da terremoti, ma non se ne fece nulla”.- Un altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza con la quale si verificano i fenomeni: “E’ evidente che il clima è in movimento. Lo è sempre stato, ovviamente, ma ora si registra un’accelerazione degli eventi e la loro maggiore violenza. Il problema - conferma Miani - è che la percezione individuale del rischio resta bassa fino a quando non si è colpiti di persona. Serve la percezione che il danno può colpire chiunque e che se si verifica il danno si subisce una perdita difficile da sopportare. Bisogna però capire fino a che punto il mercato è in grado di offrire soluzioni ragionevolmente sostenibili e utili. Un’altra considerazione riguarda il tipo di rischio da assicurare: non conviene puntare su singoli eventi, ma cercare coperture il più ampie possibili. Ovvero, conviene fare una copertura globale che costerà qualcosa di più, ma protegge completamente il bene limitando al massimo il rischio, che si tratti della propria auto o della propria abitazione. Una polizza globale che tenda ad escludere qualsiasi limitazione di copertura mette al riparo il proprietario. Ovviamente intervengono altri fattori, come il calcolo del rischio da parte delle compagnie, facile se si tratta di fenomeni lineari, ma molto complesso se si tratta di eventi imprevedibili. Di certo conviene a cliente e compagnia ragionare sulla copertura completa. Bisogna tuttavia che ci sia una domanda: le compagnie sapranno adeguarsi rapidamente”. Abbiamo chiesto al docente se non sia opportuno creare una sorta di strumento assicurativo incentivato o guidato dallo Stato: “Se lo Stato ritiene che comunque si debba intervenire, conviene strutturare un meccanismo che stabilizzi la spesa. Invece di pagare la ricostruzione ogni volta che si verifica un terremoto, si potrebbe immaginare di finanziare un fondo nazionale il cui compito sia anche di stabilizzare la spesa. Altrimenti si può introdurre un sistema quasi obbligatorio di copertura, in modo tale che se uno subisce il danno è comunque assicurato e non è necessario l’intervento dello Stato a parte eventuali incentivi di carattere fiscale o di calmieramento del costo immaginando un sistema flat. Finora non abbiamo affrontato questo tema in maniera sistematica anche dal punto di vista delle politiche e sarebbe bene darsi da fare”.- Gli esperti lo qualificarono come mesociclone. Questa spaventosa tempesta di vento iniziò in Veneto nel primissimo pomeriggio del 17 agosto, per poi sconvolgere la nostra regione fino alla fascia pedemontana. Alla fine furono pesanti i danni con tetti scoperchiati, auto danneggiate e lo schianto di migliaia di alberi, creando enormi problemi alla circolazione.- Difficile dimenticare la tempesta Vaia e gli eventi alluvionali che interessarono a fine ottobre gran parte della montagna friulana, in particolare in Carnia. Enormi i danni causati al patrimonio boschivo e molto pesanti anche quelli a infrastrutture e abitazioni, spesso rimaste prive di tetto.- Si avvera la tempesta perfetta: forti piogge, vento di sciroco, fase di alta marea: le coste del Friuli Venezia Giulia sono sconvolte in novembre dal fenomeno dell'acqua alta, con le acque marine che raggiungono livelli mai visti e causano danni mettendo a dura prova le località costiere con indondazioni registrate a Trieste, Muggia, Duino, Grado e Lignano Sabbiadoro.- Vento forte, piogge torrenziali e nuovamente, ad appena un anno di distanza, un'alta marea che raggiunge livelli molto elevati causando allagamenti. Ennesimo disastro in dicembre sui litorali sabbiosi, pesantemente danneggiati dalla mareggiata, mentre in montagna le precipitazioni nevose mettono a dura prova tetti e circolazione.- Allagamenti in mezza regione a metà aprile con oltre 70 volontari della Protezione civile impegnati per far fronte ai disagi e monitorare la situazione. Il maltempo torna a colpire molto duramente il nostro territorio a inizio agosto, quando il Friuli Occidentale è sconvolto da violente grandinate che provocano pesanti danni a edifici, auto e coltivazioni, con chicchi che raggiungono le dimensioni di palle da tennis.