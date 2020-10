Cna Pensionati, nuova sede a San Giorgio di Nogaro

La Cna Pensionati raddoppia e apre una nuova sede a San Giorgio di Nogaro. Dopo Tavagnacco, che copre l’area nord dell’udinese, anche la Bassa si dota di uno spazio tutto dedicato agli over 60. A occuparsi del rinnovamento di un locale finora sfitto, ma dalle ottime potenzialità in termini di servizi per la comunità, è Paolo Brotto, già presidente Cna regionale: a lui il compito di risollevare le sorti della sede, valorizzandola e rendendola viva con corsi e attività sul territorio, in sinergia con la “sorella” di Tavagnacco o anche in autonomia.

“La sede è quasi pronta - informa Brotto -, e lo sarebbe stata già in primavera, se non ci fossimo dovuti fermare per l’emergenza sanitaria. La sala è arredata e ora stiamo acquistando l’attrezzatura didattica. Poi saremo pronti per la partenza”.

“E’ una grande soddisfazione veder realizzato un progetto sul quale, assieme a Paolo Brotto, si stava lavorando da tempo”, afferma il presidente regionale dei pensionati della Cna, Pietro Di Lena; soddisfazione condivisa anche dal presidente regionale Cna Fvg, Nello Coppeto, che con l'apertura della nuova sede di San Giorgio vede “una grande opportunità di crescita della grande famiglia della Cna regionale”.

Battezzata “Cna Pensionati Bassa Friulana” (l’inaugurazione è prevista a fine mese), la sede offrirà numerosi servizi ai pensionati Cna - e non solo - dei comuni del litorale, cioè San Giorgio, Cervignano e Latisana: iniziative per lo svago, appuntamenti culturali, corsi di formazione (PC, lingue), sono solo alcune delle attività in programma, organizzate in collaborazione con associazioni locali (Auser, ANPI Cervignano e altre).