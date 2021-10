Code Week: all'Immaginario di Trieste e Pordenone

Quante cose si possono fare con il coding! Domenica 24 ottobre, nell'ambito della Code Week 2021, settimana europea dedicata al coding e alla programmazione, all'Immaginario Scientifico di Trieste e di Pordenone sarà possibile vedere e provare alcune divertenti applicazioni della programmazione informatica.



A Pordenone alle ore 11.00 e alle 15.30 sarà possibile suonare la batteria con una banana o un pomodoro, ma anche scoprire come usare un bicchiere o un cartoncino come controller per i videogiochi! Verrà dimostrato l'utilizzo di Scratch, linguaggio di programmazione a blocchi, abbinato a Makey Makey, una scheda di controllo in grado di trasformare oggetti diversi in una tastiera del computer.



A Trieste, nel nuovo Immaginario al Magazzino 26 del Porto Vecchio, dalle 10.00 alle 18.00, sarà possibile divertirsi a suonare virtualmente degli strumenti musicali attraverso il video sensing, un'estensione di Scratch.



Si ricorda l'obbligo di Green Pass per tutti i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.



Info e prenotazioni: www.immaginarioscientifico.it