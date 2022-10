CodeWeek all'Immaginario Scientifico di Pordenone

In occasione della CodeWeek 2022, l’Immaginario Scientifico di Pordenone organizza 'Coding in Progress': domenica 16 ottobre al museo di Torre i visitatori di ogni età potranno prendere parte a un’attività partecipativa per accompagnare un piccolo robot fra le sale del museo.

Fra le 10 e le 18, grazie all’utilizzo del coding con codici colorati, ognuno potrà contribuire a creare, modificare, allungare o deviare il percorso del robot: dove terminerà il lavoro di una persona, lì inizierà quello di un’altra. Un’attività che permetterà di scoprire le logiche di base della programmazione, attraverso dinamiche di condivisione e collaborazione.

CodeWeek è, infatti, un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.

L’attività, adatta per adulti e bambini di tutte le età, è inclusa nel biglietto d’ingresso. Non è necessaria la prenotazione.