Codroipo, giostre aperte per San Simone

Nonostante tutte le misure anti contagio prese dai gestori, le continue igienizzazioni e l'obbligo della mascherina verificato, dopo il Dpcm annunciato domenica sera dal premier Conte, tra ieri e lunedì le giostre del Luna Park di San Simone, a Codroipo, hanno registrato un calo di pubblico considerevole.

"Secondo noi la gente ha frainteso il Dpcm", ha spiegato a Telefriuli uno dei referenti, Raffaele Benedini. "Forse le persone pensano che l'ultimo decreto firmato dal Governo imponga la chiusura delle nostre attività. Ma non è così. Siamo regolarmente aperti e lo saremo fino al 25 ottobre.

"Non nascondo che stiamo vivendo un momento economico di difficoltà. Proprio per questo, invito i friulani a darci una mano e a non dimenticarsi che la vita necessita anche di svago e di dolcezza".

Il tradizionale Luna Park del capoluogo del Medio Friuli, seppur ridimensionato a causa della pandemia e delle misure anti-Covid, rimarrà aperto fino a domenica 25 ottobre. Sabato 24, inoltre, si terrà la Festa dei ragazzi.