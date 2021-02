Codroipo rende omaggio all'Arma dei Carabinieri

Questa mattina, nella prestigiosa cornice della sala consiliare del Municipio di Codroipo, il Sindaco Fabio Marchetti ha consegnato al Comandante della Stazione Carabinieri di Codroipo, il luogotenente CS Luca Cupin, l'Encomio Solenne che l'Amministrazione ha conferito all'Arma dei Carabinieri.

Il riconoscimento è l'attestazione dei particolari meriti, della professionalità, della moralità e del senso del dovere con cui i Carabinieri hanno operato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La Stazione, in armonia con le prerogative istituzionali, ha garantito la prossimità dell'Istituzione alle esigenze del cittadino, adoperandosi sia per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica sia per vigilare sul rispetto delle prescrizioni in tema di gestione emergenziale.