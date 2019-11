Coincasa apre in centro a Udine

Coincasa, il brand italiano di Coin dedicato all’home decoration, ha aperto oggi un nuovo store nel cuore di Udine, in Largo dei Pecile 5. Il negozio offre alla città una nuova proposta ricercata ed esclusiva per la casa e nasce dalla partnership tra due rinomati retailer brand: Coin SpA, la più diffusa catena di department store in Italia, e il gruppo Arteni, importante realtà dell'abbigliamento, dell'oggettistica e dell'arredo casa.

“Era da diverso tempo che stavamo cercando un’opportunità per riportare Coin a Udine – afferma Giorgio Rossi, Presidente di Coin SpA – e abbiamo trovato piena collaborazione e comunione di intenti con il Gruppo Arteni. Ci fa molto piacere tornare in città con il nostro format dedicato alla casa, punta d’eccellenza del nostro retail brand. Siamo certi che il nuovo negozio diventerà una shopping destination, un punto di riferimento per il territorio”.

“Si tratta di una collaborazione che unisce il respiro internazionale di Coin con il radicamento sul territorio di Arteni – dichiara Gianni Arteni, Presidente di Arteni SpA –. Una nuova apertura che rappresenta anche un grande valore aggiunto per tutto il centro storico di Udine. Sono convinto che anche la clientela saprà cogliere le opportunità offerte da questa partnership completamente votata alla qualità”.

Il nuovo negozio Coincasa di Udine occupa una superficie totale di circa 210 mq e si caratterizza per uno stile unico e distintivo che valorizza gli spazi che lo ospitano. L’atmosfera del negozio è calda e accogliente e gli arredi minimalisti pongono al centro dell’attenzione le collezioni Coincasa. L'assortimento spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d'arredo, dalla decorazione ai complementi.

Oltre alla linea continuativa di Coincasa, a Udine i clienti potranno trovare la collezione ideata per il Natale 2019 dedicata al meraviglioso mondo delle fiabe. Protagonisti sono addobbi e sfere, alberi e candelieri fuori scala, luci e grandi banchetti imbanditi, per ricreare a casa propria lo spettacolo della festa. Completano l’offerta le raffinate fragranze e i profumatori d’ambiente Millefiori Milano e i caldi piumini d’oca Kauffmann.

Dal 1962, Coincasa crea e seleziona collezioni, stili e novità da tutto il mondo interpretandoli con il gusto italiano dell’abitare. Le sue collezioni si distinguono per la cura dei dettagli, per il costante rinnovo di trame e disegni e per la qualità dei materiali utilizzati. La ricerca contemporanea e l’originale mix&fusion che caratterizzano lo stile di Coincasa permettono di vestire ogni ambiente con personalità e con un tocco di esclusività.

Il negozio, con una superficie di 210 mq totali, occupa quattro persone; orari apertura: da martedì a sabato 9.30-12.30, 15.30-19.30; domenica 10.30-12.30, 15.30-19.30