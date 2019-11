Coldiretti Udine celebra il Ringraziamento

Coldiretti Udine celebra la 69esima Giornata del Ringraziamento, l’evento di origini antiche riscoperto dalla Federazione a partire dal 1951 e dal 1974 inserito nel calendario liturgico nazionale. L’appuntamento provinciale di quest’anno è in programma a Udine, sabato 16 novembre alle 19 nella Basilica della Grazie.

La liturgia sarà presieduta da monsignor Guido Genero, vicario generale dell’Arcidiocesi, in rappresentanza dell’Arcivescovo. A concelebrare il consigliere ecclesiastico don Gianni Molinari. La santa Messa sarà accompagnata dal gruppo corale “La Colone” di Castions di Strada, diretto dal maestro Giuseppe Tirelli. Per Coldiretti sarà presente il presidente regionale Michele Pavan. Per la Regione l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

"Come tradizione la Giornata del Ringraziamento sarà l’occasione per tracciare il bilancio dell’annata agraria", commenta il presidente provinciale Gino Vendrame. "Nonostante le difficoltà del lavoro e del mercato, le imprese guardano al futuro con speranza, consapevoli del ruolo che l’agricoltura può svolgere per la ripresa del territorio in termini economici e occupazionali anche per le giovani generazioni".