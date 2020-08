Collaborazione strategica tra Ogs e Protezione Civile del Fvg

Incontro oggi, martedì 4 luglio, a Borgo Grotta Gigante (Sgonico) tra il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e il nuovo presidente dell'Istituto, durante il quale è stato rimarcato il ruolo svolto dall'Ogs a supporto della Protezione civile regionale sul fronte del monitoraggio sismico e marino. E' stato anche sottolineato il supporto fornito all'Amministrazione regionale e al sistema sanitario con la redazione dello studio che ha sottolineato l'assenza di Covid-19 nelle acque balneabili delle località costiere, confermando così la sicurezza degli impianti turistici.



La Regione ritiene, dunque, strategica la collaborazione con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-Ogs e punta a rafforzare le buone pratiche sviluppate nel corso dell'ormai consolidata partnership tra quest'ultimo e la Protezione civile del Fvg. Il rinnovo sarà ufficializzato a breve con la sottoscrizione della relativa convenzione.



Come sottolineato durante la riunione, alla quale hanno partecipato i vertici dell'Ogs, la Regione ha compiuto forti investimenti sulla Protezione civile in termini di formazione del personale e dei volontari e di dotazioni tecnologiche, rendendo la struttura capace di dare risposta immediata alle situazioni di emergenza ma anche di gestire la realizzazione di interventi come quelli legati al ristoro dei danni causati dalla tempesta Vaia. In tale contesto il consolidamento delle collaborazioni con gli enti scientifici, a partire proprio dall'Ogs, giocherebbe un ruolo importante nello sviluppo di un nuovo modello di monitoraggio e prevenzione di molti fenomeni come gli eventi atmosferici e il rischio idrogeologico, che negli ultimi anni hanno avuto forti ripercussioni sul territorio regionale.



Una posizione condivisa anche dal presidente dell'Ogs, che ha evidenziato la necessità di favorire l'integrazione tra le istituzioni, gli enti locali e le realtà scientifiche che rappresentano per il Friuli Venezia Giulia una risorsa importante.