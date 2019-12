Colloquio di lavoro, consigli per fare una buona impressione

Il colloquio di lavoro è il momento chiave dell’incontro tra il candidato e il responsabile dell’azienda incaricato di trovare la persona più adatta per occupare la posizione richiesta.



Martedì 10 dicembre 2019, alle ore 16.00 all’Informagiovani di viale Ungheria 39 a Udine si terrà un appuntamento dal titolo “Il colloquio di selezione: come fare una buona impressione”. In tale occasione Tania Barcaro di Anpal Servizi illustrerà il funzionamento di un colloquio di lavoro, soffermandosi sulle domande più “gettonate” al fine di potersi preparare al meglio ad affrontare questo famigerato incontro. Infatti, un curriculum efficace e ben scritto è il lasciapassare necessario per approdare al colloquio di selezione, ma è proprio il colloquio la tappa cruciale per la ricerca del lavoro: è importante sfruttare al meglio tale occasione per mettere in luce le proprie competenze e i propri punti di forza senza farsi prendere dal panico.



L’intervento di martedì 10 dicembre sarà l’occasione ideale per comprendere come poter affrontare al meglio un colloquio di lavoro (verrà simulato uno individuale e anche uno di gruppo) e quali sono gli errori da non fare.



La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione.