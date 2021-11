Laboratorio per bambini, in biblioteca a Pordenone, dal titolo 'Coloriamo i muri', dedicato ai piccoli dai da 6 agli 11 anni, a cura di Eupolis.



L'appuntamento è per martedì 23 novembre 2021, alle ore 16.15 e fino alle 18.15, nella Sala T. Degan della Biblioteca civica. Si tratta del primo di due laboratori creativi dedicati ai bambini che si svilupperanno attorno al tema dei muri nell’arte come spunto di partenza per dare alcune informazioni, in modo ludico e giocoso, sulla storia dei luoghi, le varie funzioni dei muri e le tecniche pittoriche. Dopo un momento di dialogo e di lettura di libri sull'argomento, l'attività laboratoriale trasformerà virtualmente i muri in grandi tele che i bambini potranno colorare.



Le facciate dei palazzi del centro storico di Pordenone sono dei 'documenti dipinti', decorate da affreschi in cui compaiono stemmi nobiliari, segni zodiacali, decorazioni floreali e animali, che raccontano la storia delle famiglie che li abitavano. Il laboratorio vuole avvicinare i bambini alla conoscenza dell'antica tecnica dell'affresco e, allo stesso tempo, dare qualche informazione sulla storia della città.