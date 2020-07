ColoriAmo Lignano, in mostra i disegni fatti durante il lockdown

In pieno lockdown, lo scorso marzo, con la prospettiva di dover forse rinunciare alla stagione estiva, Lignano Sabbiadoro ha lanciato l’iniziativa #ColoriAMOLignano, invitando i bambini e i loro genitori a mantenere vivo attraverso un disegno il desiderio di vivere quanto prima il blu del mare lignanese.

#ColoriAMO Lignano ha riscosso un notevole successo, testimoniando l’attaccamento presente a livello internazionale nei confronti della destinazione friulana, raccontato attraverso un vivace carosello di immagini che rievocano la bellezza e la spensieratezza di una vacanza.

I disegni raccolti sono davvero tantissimi, provenienti non solo dall’Italia, ma anche da numerosi Paesi stranieri. Dopo aver trovato spazio sulla pagina Facebook sono diventati una coloratissima mostra – visibile fino al 2021 - che renderà ancora più piacevole passeggiare lungo la via centrale di Lignano, ammirando le espressioni della fantasia di bambini e adulti, riprodotte mediante una serie di pannelli realizzati ad hoc. Oltre alla spiaggia, tra i soggetti più ricorrenti due veri e propri simboli di Lignano quali il celebre Faro rosso e la Terrazza a mare. Immancabili anche lo sport, l’enogastronomia, il divertimento e le attività legate al mare.

“Durante il lockdown abbiamo sentito il bisogno di lanciare un appello alla nostra community e, ora che finalmente la stagione è iniziata con la consueta attenzione per i nostri ospiti e la vasta opportunità di scelta legata alle attività, con grande gioia e soddisfazione, abbiamo mantenuto la promessa di valorizzare con una mostra gli elaborati, inviatici con grande entusiasmo da tutta Europa. In un momento difficile come quello che tutti abbiamo passato è stato prezioso rilevare il grande affetto per la nostra destinazione e il desiderio delle persone di continuare a pensare in prospettiva a qualcosa di bello. Oltre ai partecipanti, un sentito ringraziamento va al Comune di Lignano Sabbiadoro e all'Assessore alla Cultura Ada Iuri per aver creduto nell’iniziativa #ColoriAMOLignano e per aver contribuito alla realizzazione di questa mostra che renderà ancora più bella la nostra località”, commenta Manuel Rodeano, presidente Lignano Sabbiadoro Gestioni.