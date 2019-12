Coltelleria a Udine in cerca di 'eredi'

Udine rischia di perdere una delle sue attività artigianali storiche. Il negozio di via Giovanni da Udine 'Veno Coltellerie – Canderan di Pitt Dino', infatti, cerca ''eredi'', o meglio, esperti di coltelli e volenterosi commercianti per rilevare l'attività. Se non troverà qualcuno disponibile a rilevare l'attività e raccogliere il testimone della tradizione il titolare sarà costretto a chiudere i battenti. Una grave perdita per la città che sempre più spesso fa i conti con le serrande abbassate della attività più longeve.

Nei locali di via Giovanni da Udine, dal 1956 è presente la coltelleria, la stessa che prima della Guerra occupò dei locali nella vicina via Gemona. La bottega, specializzata nell'affilatura coltelli e nella vendita anche di armi da taglio, fu fondata dalla famiglia Canderan della Valcellina, arrotini di grande tradizione. Passando di padre in figlio, l'attività della famiglia Canderan, è diventataun riferimento per la citta’ di Udine. Dopo 22 anni, la società Connexa rileva l’attività che viene data in gestione a Dino Pitt, arrotino qualificato che mandera’ avanti la tradizione artigiana a Udine fino a oggi, che a 78 anni ha deciso a malincuore di non proseguire con l’attivita’.

L’iter di cessione fin'ora non è andata a buon fine. Il signor Pitt si è detto disponibile ad affiancare nell’avvio la nuova gestione.

Un possibile pensiero viene anche sul potenziale magazzino, ricco di materiale prezioso e storico di macchinari per l’affilatura oltre a mobili antichi.

"Udine rischia di perdere a brevissimo d in via definitiva una attivita’ storica - Valentini Marco, Capogruppo in consiglio comunale a Udine di Autonomia Responsabile -, e faccio appello a tutti coloro che potenzialmente potessero essere interessati. C’e’ la volonta’ delle parti , dal proprietario dei muri, dal vecchio gestore e di colui che gestisce l’affitto d’impresa di avere gente competente per mandare avanti questa Unica attivita’ artigiana in Udine".