Coltello in festa cambia data

Coltello in festa sta per tornare, e lo farà in presenza, il 4 e il 5 settembre. Una scelta condivisa del Comune di Maniago e il mondo delle coltellerie maniaghese, che hanno fissato le nuove date in collegamento anche con i tradizionali festeggiamenti legati alla Natività di Maria Vergine l’8 settembre.

Coltello in festa, che storicamente si svolge nell’ultimo fine settimana di luglio, slitterà quindi, solo per il 2021, a settembre. Una decisione non facile, che tiene conto della eccezionale situazione pandemica, ma che guarda con ottimismo al futuro prossimo. Uno spostamento di oltre un mese che dovrebbe coincidere con un sostanziale avanzamento della campagna vaccinale e garantire quindi lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e in maggiore relax per tutti i partecipanti.

“Sarà quindi un’edizione inedita, per la quale sarà ripensata anche la disposizione degli stessi espositori nel centro storco, in linea con quelle che saranno allora le direttive in vigore per la tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti ma che manterrà intatta la sua vocazione di festa del territorio per appassionati e per famiglie”, come ha sottolineato l’assessore al Turismo del Comune di Maniago Cristina Querin.

Molte le novità in programma, ancora da rivelare, che sorprenderanno i visitatori in questa edizione 2021, ma non si perdono di vista gli appuntamenti più amati, divenuti ormai tradizionali, come la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi e la possibilità di visitare il Museo dell’Arte Fabbrile. Se non ci saranno particolari impedimenti sono confermati anche workshop e laboratori per grandi e per bambini, che in massima sicurezza, potranno cimentarsi con un’arte affascinante come quella praticata dai fabbri, dai maniscalchi e dai coltellinai.

Una preziosa occasione per far conoscere il territorio e le eccellenze gastronomiche del maniaghese nonchè per portare curiosi e appassionati, oltre agli esperti, nel cuore pulsante di MKM, Make Knife Makers, il marchio registrato nel 2018 dal Consorzio Coltellinai, ormai riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Coltello in Festa 2021 sarà quindi una preziosa occasione per passare una due giorni avvolti dalla magia di un’attività centenaria che ancora oggi sa incantare, ma al contempo per rilassarsi in mezzo alla natura, che in questa edizione speciale, saprà sorprendere anche i frequentatori abituali con i colori e la luce di un inizio settembre tra Maniago e dintorni.

Info e aggiornamenti: Coltello in Festa su Facebook e Instagram e sito