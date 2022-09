Coltello in festa chiude con il botto

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 18esima edizione di Coltello in festa, la manifestazione più attesa dedicata al mondo delle lame in programma nella capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria, Maniago, il 3 e 4 settembre.

Importante il flusso dei visitatori durante il week end, ritornato ai numeri delle edizioni pre-Covid - 15mila le presenze - che già dalle prime ore di sabato ha visitato gli stand della grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi allestita dai 22 espositori in mostra e la mostra dedicata alle lame d’autore, con altri 22 artigiani presenti con le loro creazioni esclusive. Il folto pubblico degli appassionati, arrivato non soltanto dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, ha dimostrato che l’interesse verso la coltelleria artigianale maniaghese continua ad avere grande appeal. Ottime anche le vendite in tutti i settori: dai coltelli professionali agli utensili da cucina.

Molto apprezzate poi le numerose attività pensate per le famiglie i bambini: dai laboratori Tracce di Lame, per inventare e decorare stemmi e scudi nei laboratori di araldica, costruire – sempre in totale sicurezza - la propria spada in legno o assemblare il proprio coltellino, alle sfide con il cavatappi o con il pelapatate aperte sia agli adulti che ai più bambini. Più che positivo anche il riscontro da parte del settore ricettività e a ristorazione, anch’esso nel segno del tutto esaurito in entrambe le giornate.

“Coltello in festa si conferma una manifestazione di grande richiamo non soltanto per gli appassionati e i professionisti del mondo della coltelleria ma anche per le famiglie, che hanno l’occasione di riscoprire durante questa storica manifestazione una tradizione secolare lustro per la nostra comunità - ha detto Cristina Querin, assessora al Turismo, Progetti europei e programmazione comunitaria del Comune di Maniago -. C’è stata anche l’occasione per approfondire i rapporti istituzionali e di scambio con altre cittadine italiane e fare promozione del nostro territorio così ricco di storia, artigianato e cultura. Il nostro ringraziamento va in particolare a tutte le associazioni, alle realtà commerciali e artigianali maniaghesi e ai tantissimi volontari che hanno collaborato fattivamente con incredibile impegno ed entusiasmo alla buona riuscita di questa manifestazione, ma anche allo staff organizzativo che ha messo in piedi una delle migliori edizioni di sempre di Coltello in festa”.

Chiusura in bellezza, quella della 18ma edizione, con l’affollatissimo concerto che la sera di domenica 4 settembre Joe Bastianich e l’ensemble La Terza Classe hanno tenuto in Piazza Italia all’insegna delle più coinvolgenti e scatenate sonorità rock, folk e pop americane. Un arrivederci speciale al prossimo anno, per la 19ma edizione di Coltello in festa.