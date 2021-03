Colugna, rimuovono il porfido e piantano viole

Un singolare "atto vandalico" è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Tavagnacco nella giornata di ieri. Sulla curva tra l'inizio del centro abitato di Colugna e le scuole, in un punto in cui il marciapiede è particolarmente stretto, qualcuno ha rimosso una quindicina di blocchi di porfido a ridosso di un muro di sasso, che servivano come piano di calpestìo per i pedoni. Nello spazio ricavato dopo la rimozione illegale dei blocchetti sono state messe a dimora alcune viole.

Una strana iniziativa, forse dettata dalla volontà di abbellire questo tratto della rotonda. Resta pur sempre un atto vandalico perseguibile, perché è stato danneggiato un marciapiede in un punto particolarmente delicato. Al momento non sono stati trovati i cubetti di porfido rimossi per creare questa singolare ma "illegale" fioriera stradale.