Colugna, rinnovato il campo da tennis e calcio a 5 al coperto

La collaborazione fra pubblico e privato può davvero funzionare. Un esempio concreto di come la sinergia tra Pubblica Amministrazione e privati possa dare buoni frutti è senz’altro rappresentato dall’intervento di manutenzione straordinaria che è stato recentemente concluso presso l’impianto sportivo dedicato al tennis e al calcio a 5 sito in Via Verdi a Colugna.

Nell’anno 2022 infatti fu l’Assessore allo Sport a richiamare l’attenzione dell’ASD Azteca, gestore dell’impianto comunale di Colugna, sulla possibilità offerta dall’avviso pubblico emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia finalizzato alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. Opportunità che è stata subito accolta favorevolmente dall’Associazione Sportiva la quale, seppur in un momento caratterizzato dalle conseguenze del caro energia ancora in atto, ha richiesto il nulla osta dell’Amministrazione comunale all’esecuzione dell’intervento e ha presentato domanda agli uffici regionali.

A fronte di un totale di spesa di oltre 26.000 € l’ASD Azteca, una volta risultata ammessa tra i beneficiari del contributo, ha dovuto cofinanziare l’intervento con una cifra pari al 20% mentre i fondi regionali hanno coperto il restante 80% dei lavori. I lavori, che si sono conclusi in meno di un mese, hanno consentito di sostituire il manto del campo da gioco con uno di nuova generazione in erba sintetica, utilizzabile sia per la pratica del tennis che del calcio a 5, e di sostituire i corpi illuminanti con quelli basati su tecnologia a Led che, oltre che permettere il contenimento delle spese energetiche, garantiscono anche una migliore visione durante la pratica sportiva.

“Esprimo soddisfazione per l’intervento di manutenzione ed efficientamento dell’impianto – afferma l’Assessore allo Sport Alessandro Spinelli – che ha riqualificato il patrimonio comunale senza comportare alcun onere a carico del bilancio comunale e che al tempo stesso consente di salvaguardare l’ambiente, grazie a un minor consumo di energia elettrica derivante dall’impiego nell’illuminazione della tecnologia a Led, e di offrire ai fruitori dell’impianto un ambiente di qualità che si aggiunge alla professionalità garantita fin dall’inizio della concessione dagli istruttori dell’ASD Azteca”.

“Lo sport – conclude il Sindaco Moreno Lirutti - rappresenta uno straordinario strumento di aggregazione sociale, di trasmissione di importanti valori etici ed educativi, quali la lealtà, il rispetto per l’avversario e l’impegno che deve contraddistinguere qualsiasi ambito della vita, e al contempo rappresenta anche una forma di prevenzione e di tutela della salute in quanto persegue il miglioramento della qualità della vita psico-fisica e del benessere individuale. Per questi motivi, a nome della Comunità, manifesto la gratitudine a Renata e Mauro, gestori della struttura, che con generosità e lungimiranza hanno investito sulla loro attività convinti che un ambiente accogliente e di qualità possa rendere sempre più attraente la pratica sportiva che propongono a beneficio di tutti".