È in programma per mercoledì 1 dicembre, alle 20.30, un incontro dal titolo “Combattere la violenza sulle donne. Insieme per conoscere e contrastare ogni forma di violenza”. “Per la prima volta, anche l’Amministrazione di Claut vuole partecipare in maniera tangibile e concreta alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” ha spiegato l’assessore Chiara Barzan.



“Sarà un’occasione per riflettere, per cambiare. Per porre attenzione sui temi quali dignità, libertà e uguaglianza”. Nella cornice della sala convegni di Claut, dopo i saluti istituzionali della consigliera comunale Teresa Beacco la parola passerà a due esperte dell’argomento: Giada Martini, ostetrica presso la casa di Cura San Giorgio, e Jessica Mattiuz, operatrice del Centro antiviolenza Voce Donna. Quest’associazione è una onlus pordenonese nata nel 1997 allo scopo di fornire aiuto ed assistenza gratuita a tutte le donne che si trovano a dover fuggire da abusi o violenze di qualsiasi natura.



“L’Amministrazione Comunale, assieme all’intero gruppo consiliare della lista Clautans - costituito a maggioranza femminile: cinque componenti su nove sono donne - ha deciso di dedicare una serata al tema della violenza di genere per due motivi” ha proseguito l’assessore Barzan. “Da un lato per dare un forte segnale sull’importanza dell’argomento, dall’altro per sensibilizzare la popolazione sul significato della giornata del 25 novembre”.