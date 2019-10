Combattere lo spreco alimentare

Basta spreco. Non possiamo più permetterci di sprecare le risorse del nostro pianeta a cominciare dal cibo. Ne va non solo delle nostre tasche, ma anche dell’ambiente in cui viviamo. Lo speco alimentare ha, infatti, un impatto molto negativo sull’ambiente.



Per saperne di più sullo spreco alimentare, ecco alcuni dati emersi da una ricerca fatta da Adiconsum.



Curiosità

I settori che sprecano di più:

· agricoltura, industria, distribuzione e consumo.



Le regioni che sprecano di più

· Abruzzo, Liguria, Lazio, Lombardia, Campania, Toscana, Veneto, Calabria, Umbria, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Basilicata, Sardegna



Gli alimenti più sprecati dalle famiglie

· Prodotti freschi, pane, frutta e verdura, prodotti in busta, affettati, altro.



Spreco alimentare e ambiente: quale impatto?

Lo spreco alimentare produce 14,3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Per assorbirle servirebbero 800.000 ettari di bosco.