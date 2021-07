Come capire se la propria tv è pronta per la nuova tecnologia

Se il televisore è stato acquistato dal 22 dicembre 2018, sarà compatibile con il nuovo digitale terrestre poiché da quella data i negozianti sono obbligati a vendere televisori che supportano il nuovo standard. E’ semplice verificare che nel manuale e/o nella scheda tecnica del televisore sia presente l’indicazione DVB-T2 HEVC Main10. Si può inoltre controllare che la tv sia compatibile con il primo passaggio tecnologico – cioè il passaggio dalla codifica Mpeg-2 a quella Mpeg-4, che renderà visibili i canali soltanto in alta definizione – provando a vedere i canali già disponibili in Hd.

Se almeno un canale Hd sarà visibile, significa che la tv è pronta per il primo passaggio tecnologico. In caso contrario, sarà necessario sostituire la tua tv già in vista del 1° settembre 2021. Infine, puoi verificare che la tv sia compatibile con i cambiamenti relativi al secondo passaggio provando a visualizzare i canali di test 100 e 200. Se Raiuno si vede sul canale 1 allora verificare che sul canale 100 appaia la scritta “Test HEVC Main10”; analogamente se si vede Canale 5 sul canale 5, verificare che sul canale 200 appaia la medesima scritta. Se compare tale scritta, l’apparato è compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Tuttavia, può accadere che ci siano problemi nel visualizzare la schermata (i canali non mostrano il messaggio “Test HEVC Main10” o risultano oscurati) pur essendo il televisore o il decoder compatibili con il DVB-T2.



In questi casi l’esito negativo del test potrebbe derivare da una non corretta (ma temporanea) ricezione dei due canali; dalla momentanea presenza di un’altra emittente sul canale; dal fatto che la propria tv non riesca ad agganciarsi alle frequenze più recenti. Pertanto, prima di acquistare un nuovo decoder o una nuova tv, è sempre opportuno e consigliabile effettuare una risintonizzazione. Solo nel caso in cui, anche dopo aver terminato tale procedura, persistessero problemi nel visualizzare la schermata, per continuare a vedere i programmi preferiti si dovrà necessariamente procedere all’acquisto di nuovi apparati.