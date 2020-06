Come far ripartire i centri estivi?

Per supportare l'attività degli organizzatori dei Centri estivi, Friulovest Banca e Credima, con il supporto dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e di Anci Fvg, organizzano un video convegno per fornire tutte le informazioni per rispettare le norme e le indicazioni di sicurezza. L'appuntamento è per venerdì 12 giugno alle 17.30 sui soliti canali

di Friulovest Magazine e Credima (Youtube e Facebook).

Nel corso dell'evento interverranno Dorino Favot, presidente Anci Fvg e Sindaco del Comune di Prata di Pordenone; Lucio Bomben, Direttore del Dipartimento di Prevenzione AsFO; Adriana Lo Giudice, tecnico della Prevenzione Dipartimento di Prevenzione AsFO; Francesco Del Bianco, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione AsFO; Massimo Crapis, responsabile Unità Operativa di Malattie Infettive AsFO; modera Giorgio Siro Carniello, Presidente di Credima. Sarà possibile formulare quesiti ai relatori attraverso i commenti durante la diretta.

"Esiste a tutt’oggi ampia evidenza clinica secondo la quale i bambini si ammalano molto poco di Covid-19 e, quando lo fanno, le manifestazioni cliniche sono lievi, con poche eccezioni", commenta il presidente di Credima. "Minori evidenze scientifiche e maggiori preoccupazioni esistono, invece, sugli effetti e sulle conseguenze della chiusura prolungata di scuole, servizi educativi ed attività ludico-ricreative. Se il rischio di contagio da parte dei bambini è molto basso, infatti, il rischio di compromissione di aspetti cognitivi, emotivi e relazionali e di manifestazioni di disagio psicologico conseguenti al lockdown, sembrerebbe molto alto".

"Di fronte a questi dati, che incrociano una conoscenza ancora parziale del virus e delle sue regole epidemiologiche, s'impongono scelte coraggiose, ma non di meno, equilibrate e di buon senso, in grado di contenere al massimo il rischio infettivo, mitigando ad un tempo le conseguenze potenziali derivanti dalla prolungata mancanza di apporti educativi e di tempi adeguati di socializzazione, pregiudiziali per una crescita ed uno sviluppo armonici e proporzionati", conclude Giorgio Siro Carniello.