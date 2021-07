Come non finire fuori pista

La strada è in discesa e il lavoro più impegnativo è ormai fatto. Ne è convinta l’ingegnera Iliana Gobbino. In passato eravamo abituati a veder realizzare piste ciclabili quanto meno discutibili. Carreggiate troppo strette o mal segnalate, strane intersezioni con la viabilità ordinaria, pali della luce ficcati nel bel mezzo della pista o segnaletica orizzontale che pareva tracciata da ubriachi. In teoria - e speriamo anche in pratica -, le nuove piste, che si tratti di quelle regionali o di quelle comunali, dovranno rispettare standard precisi. Nel luglio del 2019 sono state approvate le linee guida per la redazione dei Biciplan, da realizzare a cura dei Comuni, che fissano regole chiare.

“L’intenzione - ci ha spiegato la funzionaria regionale Iliana Gobbino - era di fornire uno strumento chiaro a professionisti e amministrazioni comunali. Il documento, frutto di un percorso condiviso con gli ordini professionali e con i municipi, spiega le caratteristiche che devono avere le piste ciclabili e come vanno progettate. Certi lavori realizzati prima della legge regionale semplicemente non sono più proponibili. La bicicletta è un mezzo di trasporto molto efficiente e riesce a ricucire il territorio. Se riusciremo a fare a meno della macchina quando non è indispensabile, potremo creare un sistema più efficiente dei trasporti e allo stesso tempo avremo indubbi benefici in termini di sicurezza e ambiente. Rispetto al passato, ora abbiamo a disposizione un documento che consente di coordinare gli interventi e impone una certa qualità. Oltre un centinaio di Comuni ci ha già chiesto i finanziamenti per la redazione del Biciplan che, a sua volta, sarà conformato al Piano regionale al quale è subordinata anche la loro entrata in vigore”.



Oltre alle linee guida dedicate ai piani comunali, ricordiamo che per quanto concerne le ciclovie turistiche nazionali della quale fa parte la, il ministero impone standard molto stringenti ed esigenti. In tal modo sarà possibile realizzare nel migliore dei modi, in termini di qualità e sicurezza, piste che comunque saranno costate centinaia di milioni ai contribuenti. Il minimo che si possa pretendere è che siano ben fatte.