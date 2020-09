Come prevenire la violenza di genere

L’Ires Fvg, partner per l’Italia del progetto Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention of Gender Violence (Tool4Gender), nell’ambito del Programma europeo ErasmusPlus, promuove un incontro di approfondimento sulla prevenzione della violenza di genere agendo in una fase molto precoce, tra gli 8 e i 16 anni.

Appuntamento lunedì 14 settembre dalle 14.30 alle 17 nell’auditorium Concordia di Pordenone. Nell’occasione, che si rivolge anche ai giornalisti in quanto evento inserito nella piattaforma formativa dell’Ordine Fvg, saranno illustrati i contenuti di un progetto che si concretizza con la realizzazione di un manuale e di una App dedicati alle persone adulte che svolgono un ruolo chiave nei confronti dei giovani in età scolare.

Il gruppo di lavoro dell’Ires è composto da Chiara Cristini (project manager, per informazioni cristini.c@iresfvg.org, 345/9992061), Fulvia Riccardi e Paola Di Pauli.