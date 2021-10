Lunedì 25 ottobre, alle ore 18 presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20), si terrà un importante incontro, dal titolo "Come “si difende” l'Europa?", dedicato alla "difesa" senza armi e alla costituzione dei caschi bianchi, cioè dei corpi civili di pace da addestrare in vista di interventi di promozione umana in zone di conflitto.



Porteranno il loro contributo di idee, Paolo Iannaccone, giornalista e sacerdote di Trieste, Bogdan Knavs, referente del santuario di Sveta Gora (Monte Santo), Andrea Bellavite, giornalista e scrittore goriziano, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Operazione Colomba, promossa dalle Comunità Giovanni XXIII italiane.



L’incontro, inserito nell’ambito del ricordo centenario della traslazione del Milite Ignoto da Gorizia e Aquileia all’Altare della Patria a Roma, vuole proporre un’idea complementare, se non alternativa, al tradizionale concetto di difesa armata.



Il tema, nuovamente ribadito in occasione dell’abbandono dell’Afghanistan da parte degli eserciti internazionali, è particolarmente interessante, incentrato su riflessioni ed esperienze di pace realizzate in luoghi di guerra.



L’iniziativa è promossa dal locale Punto Pace dell’associazione Pax Christi, in collaborazione con i Visionari, Comunità di impegno politico, l’Unità pastorale delle parrocchie del Duomo, di sant’Ignazio, di san Rocco e di sant’Anna e il Kulturni dom di Gorizia.



L’ingresso è libero, nel rispetto delle normative vigenti finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19.