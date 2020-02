Come sostenere un colloquio di lavoro

La filiale Randstad di San Giorgio di Nogaro in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Latisana organizza un incontro di orientamento dal titolo "Speed date con Randstad" relativo al tema del colloquio di lavoro, cui seguirà in primavera un successivo evento denominato "Speed date". L‘incontro si terrà il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso il Centro Informagiovani di Latisana locato presso il Centro Intermodale, in via Beorchia di Latisana.



Nell'incontro di orientamento verrà spiegato come sostenere al meglio un colloquio di lavoro e quali sono gli errori più comuni; inoltre i presenti avranno l'occasione di presentarsi ai Recruiter Randstad e svolgere delle simulazioni di colloquio al fine di mettere in pratica le indicazioni teoriche fornite e rispondere alle domande dei corsisti.

Il sucessivo evento "Speed date", previsto in primavera, prevede la presenza di diversi Referenti di Aziende locali che, dopo aver presentato le Realtà di provenienza con brevi testimonianze, offriranno ad ogni partecipante la possibilità di svolgere un breve colloquio di lavoro.

L’evento, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Latisana e la filiale Randstad di San Giorgio di Nogaro, è a partecipazione gratuita e la prenotazione non è richiesta.



Per ulteriori informazioni:

INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI LATISANA / CENTRO INTERMODALE

Tel. 0431 525270

e-mail: info@progettogiovani.org

www.progettogiovani.org