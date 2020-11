Come un caccia svedese è ‘atterrato’ in Friuli

Il Friuli, molti ormai lo sanno, è culla dell’aviazione. Ma visitando il museo creato dal nulla da Giovanni Follador e frutto della sua passione si capisce che questa nostra terra è stata del volo anche palestra, casa, cortile, palcoscenico e molto altro ancora. Davanti al capannone, a Fiume Veneto poco prima del ponte sul Meduna, che ospita i tantissimi cimeli raccolti nel corso di una lunghissima e avventurosa vita fa bella mostra di sé un gioiello: un caccia Viggen moderno e funzionante dell’aeronautica svedese.

Follador, classe 1933, originario di San Vito al Tagliamento e cresciuto a Udine, ha avuto fin da piccolo la passione per l’aviazione. Preso il brevetto di pilota civile partecipò a numerose esibizioni, circuiti, raduni e gare. Il suo mestiere, che gli diede sempre l’agiatezza economica necessaria per coltivare questo suo particolare hobby, fu un altro saldo ben per terra, visto che creò il primo concessionario della Mercedes Benz in Friuli.



La sua collezione privata conta oggi 22 esemplari di aerei di tutte le epoche, un paio di elicotteri, trecento divise e tantissimi altri cimeli. Però è il Viggen e la storia con cui è arrivato dalla Svezia in Friuli che merita di essere raccontata.“Tutto nasce da quando a Roma, durante un torneo internazionale di tennis, conobbi l’ambasciatore della Svizzera – racconta Follador –. A lui parlai del lavoro che stavo facendo per mettere in piedi un museo dell’aviazione e propose di procurarmi un aereo della loro aeronautica: un Hunter. Giunse in Friuli in volo e atterrò alla base di Aviano. Questa prima acquisizione fu fondamentale, perché consentì di accreditarmi come collezionista affidabile anche presso molti altri governi”.Cinque anni fa Follador puntò così più in alto. Chiese, infatti, all’ambasciata di Svezia a Roma di farsi assegnare un aereo in dismissione e iniziarono così lunghe pratiche che portarono alla concessione gratuita addirittura di un caccia Saab 37 Viggen: un velivolo perfettamente funzionante, con un motore che ha ancora migliaia di ore di volo.“Potete venirlo a prendere” gli dissero da Stoccolma.Follador cadde così nella disperazione: come avrebbe potuto trasportare un simile aereo fino in Friuli? Per altro l’aereo si trovava a trecento chilometri dalla capitale svedese, custodito in un hangar sotterraneo vicino all’autostrada, usata in caso di necessità ed emergenza come pista di decollo. Una prima stima delle spese che avrebbe dovuto affrontare ammontava a oltre 400mila euro! Impossibile…“Stavo per rinunciare – continua Follador – quando un conoscente, il direttore della Dogana di Porto Nogaro Valter Rizzi, mi suggerì di chiedere aiuto alla Danieli di Buttrio, visto che utilizzava spesso lo scalo marittimo friulano per il trasporto di materiali da e per i suoi stabilimenti svedesi. E lo feci, anche perché molti anni prima avevo conosciuto bene Cecilia Danieli…”E qui si apre una parentesi personale. Giovanni Follador, verso la fine degli Anni ’50, era un assiduo frequentatore della Lignano ‘bene’ e in quell’ambiente conobbe una giovanissima Cecilia Danieli. Più avanti con gli anni e dopo che lei aveva ormai preso in mano le redini dell’industria impiantistica la frequentò nuovamente quando lei, che non aveva mai nascosto la passione per il volo, assunse la presidenza dell’aeroclub di Udine di Campoformido, fino alla sua morte nel 1999.Fu così che il fondatore del museo di Fiume Veneto bussò alla porta del gruppo industriale, il quale in breve tempo gli diede la propria disponibilità a occuparsi di tutto il trasporto.L’aereo sbarcò a Porto Marghera, altro scalo usato frequentemente dalla Danieli per i suoi collegamenti con la Scandinavia, e fu portato in Friuli. Ad accoglierlo fu organizzata una grandissima festa con settecento persone e un rinfresco organizzato dal gruppo alpini Val Cosa di Travesio, guidati da Pio Danna, con i mutets offerti da Lovison di Spilimbergo, oltre alla messa e la benedizione del vescovo Pellegrini.“Non mi stancherò mai di ringraziare la Danieli – sottolinea il collezionista – dopo il suo arrivo ho fissato sul velivolo una targa in bronzo con inciso il nome di Cecilia”.E ora? Qual è il prossimo obiettivo di Follador?“Sto cercando tra alcuni mecenati – rileva – chi prenda coscienza dell’enorme valore custodito in questo museo e che mi aiutino del suo ampliamento affinché possa ospitare degnamente il supersonico Viggen e altri cimeli già presenti ancora da montare e restaurare e altri che potrebbero arrivare. All’età di 87 anni l’unico obiettivo che ho è che tutti questi aerei rimangano qui in Friuli”.