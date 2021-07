Come usare al meglio i social media

Buona la prima per i due giorni di formazione pratica ed esperienziale su social media e blog, organizzata da The Event Fvg in collaborazione con Consorzio Pordenone Turismo e PordenoneWithLove: un fine settimana tutto da godere tra Pordenone e Piancavallo, che ha permesso agli aderenti di condividere passioni e scoprire il territorio. Tra i partecipanti non solo addetti ai lavori come social media manager e copywriter, ma anche imprenditori e imprenditrici intenzionati a capire come usare meglio e al meglio i social media, per creare contenuti maggiormente efficaci per i propri canali social e i blog.

Come docenti sono stati chiamati professionisti del settore: content creator e influencer friulani e veneti del mondo travel, food e lifestyle.

Tra essi la coppia di Alzatieviaggia – specializzata in viaggi e natura - che ha illustrato le tecniche per scrivere contenuti creativi per i blog e per i social media e Federica Maiolo, che si è costruita una professione a partire dalle proprie passioni, fotografia e cibo (il suo profilo instagram ha 40mila follone).

Oggetto di approfondimento della prima giornata è stato dunque il mondo Instagram, con un approccio da due punti di vista diversi: contenuto e immagine. Durante la seconda giornata l’attenzione si è spostata sul social del momento, TikTok, e sui video, relatori Rebecca Paviola e Davide Anzimanni, veri assi del nuovo social cinese. Paviola, forte di ben 85mila follower tra Instagram e Tik Tok e di una laurea in scienze e tecniche del turismo culturale all’Università di Udine, ha spiegato come creare video, crescere, posizionarsi e sfruttare al massimo la visibilità dei video su TikTok coadiuvata da Anzimanni (131mila follower su Instagram), fotografo, filmaker e content creator.

Non sono mancati i momenti per scoprire insieme la città, grazie a una visita guidata che ha sottolineato gli elementi antichi e moderni che la caratterizzano, tra facciate affrescate e murales contemporanei, l’enogastronomia con aperitivo con prodotti tipici, e gli eventi culturali di qualità del territorio con una visita guidata alla mostra di Milo Manara al Paff! e una intera giornata a Piancavallo, con pic nic sul prato e concerto.

In primo piano dunque anche i prodotti locali del Friuli Venezia Giulia, dai quali trarre ispirazione per raccontare storie ed emozioni, che sono alla base del funzionamento dei social.

Soddisfatto per il risultato il team di The Event Fvg, composto da Erica Del Gallo, Federica Maiolo, ed Elena Romanelli, tre giovani donne intraprendenti e talentuose, che hanno puntato sulle proprie passioni e l’amore per il Friuli Venezia Giulia, terra ricca di ispirazioni ed emozioni. “Da sempre - dicono – l’essere umano si nutre di storie, un tempo si raccontavano attorno al fuoco, oggi sui social, ma il senso è lo stesso, la tecnologia è solo un mezzo che oggi permette di raggiungere una vasta platea in poco tempo”. Visto il successo riscontrato, sono già al lavoro per la prossima edizione.