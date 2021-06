Come usare i social: corso di formazione a Pordenone

Sarà anche l’influencer friulana Rebecca Paviola, 25 anni, di Udine, selezionata come testimonial da Tik Tok, il celebre social cinese, a salire in cattedra a Pordenone Social, il primo evento di formazione itinerante sul territorio e tenuto da Influencer in Friuli Venezia Giulia. La due giorni di formazione pratica ed esperienziale su social media e blog, organizzata da The Event Fvg in collaborazione Consorzio Pordenone Turismo e PordenoneWithLove, si svolgerà sabato 17 e domenica 18 luglio tra Pordenone e Piancavallo. Iscrizioni entro il 30 giugno su https://theeventfvg.it/project/pordenone-social



Il corso si rivolge non soltanto a chi lavora nel settore, ma anche a chi semplicemente vuole imparare ad usare meglio i social media e comprendere come funzionano, creando contenuti efficaci per social e blog. I relatori del corso sono veri professionisti, influencer del mondo travel, food e lifestyle. Paviola, forte di ben 85mila follower tra Instagram e Tik Tok e di una laurea in scienze e tecniche del turismo culturale all’università di Udine, spiegherà i segreti dei social media insieme al suo ragazzo Davide Anzimanni (131mila follower su Instagram), anche lui di Udine, dove lavora come fotografo, filmaker e content creator. Arrivano dal Veneto invece Valentina e Lorenzo, conosciuti sul web come Alzatieviaggia. Coppia nella vita e nel lavoro, li unisce la grande passione per i viaggi e per la natura. Federica Maiolo vive in Friuli dopo aver lasciato Roma per amore. Ha fatto delle sue passioni – la fotografia e il cibo – il suo lavoro. Il suo profilo Instagram con i suoi scatti è seguito da quasi 40mila follower.



IL PROGRAMMA DI SABATO 17 LUGLIO

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 18 LUGLIO

. Il programma prevede sabato 17 luglio alle 10.30 ritrovo al PAFF! Palazzo Arti e Fumetto Friuli, a Parco Galvani, in viale Dante 33 a Pordenone, con la visita guidata alla mostra “Manara Secret Garden”. Dalle 11.30 alle 13.30 corso di formazione su blogging e social media. Valentina e Lorenzo di Alzati e Viaggia spiegheranno come raccontare un viaggio nel blog e nei social, cosa fa un content creator, come creare contenuti condivisibili sui social. Alle 15 sarà la volta della formazione legata a Instagram. Federica Maiolo svelerà trucchi e darà consigli su uno dei social media più amati dal pubblico, spiegherà come raccontare una storia attraverso le immagini e come fare per progettare una gallery creativa su Instagram. Ci sarà anche una parte pratica per capire concretamente come creare l’ambientazione giusta per scattare foto per Instagram. Alle 18 aperitivo con vino e prosciutto, per gustare la tradizione del Friuli Venezia Giulia. Alle 19 visita guidata serale di Pordenone. Una guida turistica autorizzata accompagnerà i partecipanti lungo le vie e le piazze della città, insieme a Valentina e Lorenzo di Alzati e Viaggia, in modo da mettere in pratica le informazioni ricevute durante la giornata.. Domenica 18 luglio alle 9.15 un bus navetta porterà i partecipanti da Pordenone a Piancavallo, 1.280 metri sul livello del mare, per il primo corso di formazione su Tik Tok e video per i social in alta quota. Dalle 10.30 alle 13 Rebecca Paviola e Davide Anzimanni illustreranno tecniche e consigli per creare video, crescere, posizionarsi e sfruttare al massimo la visibilità dei video su Tik Tok. Alle 13.30 picnic organizzato da kilometrozero con i prodotti del territorio nell'area verde delle piste da sci, di fronte alla Baita Genzianella, con buona musica circondati dalla natura e dallo splendido paesaggio delle Dolomiti Friulane. Il rientro a Pordenone è previsto per le 17.