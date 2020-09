Comincia l'autunno alla Casa delle Farfalle

Iniziano gli eventi d’autunno, a Bordano, alla Casa delle farfalle. Si parte subito con una doppietta il prossimo fine settimana. In programma un seminario teorico-pratico sui pappagalli e un’escursione al Lago di Cavazzo.



La mattina di sabato 26 settembre una novità di rilievo, il primo corso per educarci all’interazione con i pappagalli, dal titolo “Pappagalli (animali incredibili e come capirli)”. Non sono pochi coloro che hanno scelto come animale di compagnia un pappagallo; infatti, sono animali bellissimi ed estremamente intelligenti. Ma come tutti gli animali, hanno un loro specifico “linguaggio”, non verbale ovviamente, un modo di comunicare che dobbiamo conoscere se vogliamo relazionarci con loro.

Quello proposto è un seminario teorico-pratico che vuole affrontare le modalità comunicative che i pappagalli utilizzano tra loro, ma anche con noi, e quelle che noi umani possiamo utilizzare con loro per favorire una convivenza collaborativa. Perché la comunicazione è la base di ogni buona relazione (anche di quella con i pappagalli).



Il seminario sarà tenuto da Sara Mainardi, che da molti anni è formatrice per quanto riguarda le relazioni e la comunicazione uomo-animale. Tiene seminari, laboratori e corsi in tutta Italia ed è consulente per parchi tematici, soprattutto riguardo alle relazioni con le specie aviarie (psittaciformi, rapaci, corvidi, uccelli acquatici, altri uccelli esotici).

Il seminario può essere frequentato da pappagalli insieme alla propria famiglia adottiva, se questi hanno un minimo di esperienza con gli ambienti sconosciuti. Vanno portati in un trasportino comodo con posatoi, rami naturali da rosicchiare, cibo fresco e acqua. Le fasi pratiche saranno per lo più osservative e in nessun modo l’animale sarà obbligato a interagire se non si sente pronto a farlo. Si consiglia di portare alimenti che gradisce e oggetti con cui abitualmente gioca, per farlo sentire a proprio agio.

Sette è il numero massimo di animali che possono partecipare. Vi sono anche alcuni posti come uditor, cioè senza animale. Il seminario si svolgerà in ambiente chiuso ma spazioso, all’interno della Casa delle farfalle (nel rispetto delle norme sanitarie) dalle 10 alle 13 di sabato 26 settembre. La quota di partecipazione è di 40 euro per animale + nucleo famigliare, di 25 euro per uditore singolo senza pappagallo.



Domenica mattina 27 settembre, invece, in calendario l’escursione d’autunno al Lago di Cavazzo. Dopo quella estiva, questa volta Rossella Crescente, direttrice delle guide naturalistiche della Casa delle farfalle, ci guida alla scoperta delle meraviglie autunnali sul Lago. Chi ha partecipato all’escursione in agosto, può ritornare, per vedere e ascoltare come la natura cambia con il cambiare delle stagioni. L’escursione è molto facile e dura un paio d’ore. L’evento è gratuito, nell’ambito della collaborazione tra Casa delle Farfalle di Bordano ed Ecomuseo della Val del Lago.



Come per le altre iniziative, è necessario prenotare, telefonando alla segreteria della Casa delle farfalle, al numero 344 2345406.



Si avvicinano gli ultimi fine settimana di questa stagione 2020, alla Casa delle farfalle, e per l’occasione ci sarà un regalo speciale per i “ritardatari” che non hanno ancora visitato la struttura. Nei prossimi weekend (sabato e domenica) a partire dal prossimo sabato 26 settembre, saranno offerte delle visite guidate gratuite con gli esperti delle serre (quindi pagando solo il prezzo del biglietto normale). Quest’anno non erano state mai organizzate per problemi di emergenza sanitaria. Ora che le serre sono meno affollate, però, si è deciso di riproporle, perché la visita con una guida è davvero “un altro mondo”.

La differenza rispetto agli anni scorsi è che saranno a numero chiuso (10 partecipanti) e occorrerà prenotarsi (sempre al numero telefonico della segreteria: 344 2345406). Le visite partiranno, quindi, sabato e domenica, alle 11.00. I posti sono pochi, bisogna chiamare presto per prenotare.