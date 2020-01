Comitato Anziani di Buttrio, De Martin eletto presidente

Il Comitato Anziani di Buttrio rinnova le sue cariche ed elegge come presidente, fino al 2024, Claudio De Martin,e vicepresidente il sindaco Eliano Bassi. Ricco come sempre il calendario di iniziative messe a punto dal Comitato Anziani, dai corsi di ginnastica alle gite e soggiorni alle terme. “Il Comitato, quale strumento dell'amministrazione comunale, si rivolge a 1080 anziani, oltre il 27% dell'intera cittadinanza di Buttrio - informa De Martin -,una risorsa importante della nostra comunità che va valorizzata. Il nostro impegno è quello di cercare, con le iniziative in calendario, di coinvolgerli e renderli protagonisti, non solo "utenti”.



Molti impegni riguardano la tutela della salute degli over60, che prevedranno la presenza al tavolo tematico degli anziani all’Ambito socio assistenziale del Cividalese, l’apertura del Centro Anziani per incontri ricreativi dell’unità territoriale del Natisone e all’associazione nazionale “Dimagrire Insieme”, corsi della memoria per il potenziamento cognitivo, ginnastica perineale e corsi terapeutici su particolari tematiche rivolti al mondo femminile, numerose altre iniziative legate alle problematiche della salute degli anziani.Il Comitato collaborerà con la Pro Loco Buri in occasione della Fiera del vino e della Marcia del 1° maggio, e diffonderà alle 1800 famiglie di Buttrio e frazioni anche le comunicazioni istituzionali del Comune e delle attività organizzate dagli assessori.



Anziani sempre più smart, a Buttrio, grazie all’apertura del punto Internet e agli incontri di alfabetizzazione e di approfondimento sull’uso del computer, tablet e smartphone. Per i più curiosi e desiderosi di apprendere cose nuove, al centro si potranno seguire corsi tenuti dall’università della terza età di Manzano. Spazio al tempo libero con le attività di cucito e maglia, il gioco di Burraco, la festa mensile dei compleanni, il pranzo di Natale, la Castagnata in autunno e la Crostolata in primavera, la tombola domenicale. Gli anziani contribuiranno, come sempre, alla Giornata ecologica e alle iniziative natalizie sociali e di solidarietà nei confronti delle persone non autosufficienti in collaborazione con la Coop. Partecipazione alla vita politica politica e sociale, infine, grazie agli incontri con le organizzazioni dei sindacati dei pensionati di Cgil e Cisl e con i bambini della materna.